Эстония выдала США обвиняемых в наркопреступлениях граждан

По данным BNS, в США экстрадированы известные в преступном мире Эстонии Евгений Быков (44), Виталий Воронюк (36) и подозреваемый в управлении преступной группировкой Амид Магеррамов (38).

Еще в феврале властям США был передан в рамках того же дела не имеющий определенного гражданства Виктор Литвинчук (38).

В Эстонии по-прежнему находится обвиняемый в рамках того же дела не имеющий определенного гражданства Николай Нифталиев (32), оспоривший через суд решение об экстрадиции.

В Эстонии процедура экстрадиции делится на предварительное производство в Министерстве юстиции и Госпрокуратуре, судебный контроль юридической допустимости экстрадиции и входящее в компетенцию исполнительной власти решение об экстрадиции.

Осенью прошлого года Харьюский уездный суд признал выдачу Быкова, Магеррамова, Нифталиева, Воронюка и Литвинчука США юридически допустимой. Решение об экстрадиции иностранцев принимает министр юстиции, а решение об экстрадиции граждан Эстонии — правительство. Согласно просьбе об экстрадиции, в США против них выдвинуто в общей сложности девять пунктов обвинения, касающихся преступлений за период 2017-2018.

Просьба США об экстрадиции основана на подписанном 8 февраля 2006 года правительствами Эстонии и США договоре о взаимной экстрадиции.

Согласно договору, государства обязываются выдавать друг другу лиц, которых обратившееся с просьбой государство подозревает, обвиняет или осудило за преступление, которое по законам обоих государств влечет за собой наказание от лишения свободы на срок более года или строже.

Полиция Эстонии задержала вышеперечисленных лиц в начале сентября 2018 года в связи с просьбой США о правовой помощи. Официальные власти США подозревают их в международном обороте фентанила и отмывании денег. Подозреваемые были задержаны в результате продолжавшейся около года операции агентства по борьбе с наркопреступностью США DEA.

Весной 2003 года суд приговорил Быкова к восьми годам лишения свободы за организацию попыток убийства связанных с преступным миром бизнесменов Вадима Полищука, Виктора Шаповалова и Меэлиса Лао.