Везете вино из России? Убедитесь, что оно не крымского происхождения

Замруководителя таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти заметил, что, скорее всего, товар на границе изымали не пограничники, а таможенники - и у тех, и у других синяя форма, и читатель мог их перепутать. За разъяснениями он все же посоветовал обратиться к пресс-секретарю департамента.

Пресс-секретарь НТД Кайа-Лийза Табри сообщила, что существует запрет на ввоз в Европейский Союз товаров крымского происхождения, поэтому вина из Крыма не могут быть допущены в Эстонию.

Конфискованный на границе алкоголь, по словам госпожи Табри, уничтожается.

Поскольку запрещен ввоз крымских вин в ЕС, то, соответственно, законна продажа на территории Эстонии только крымских вин, ввезенных до принятия санкций. Например, в одном из эстонских интернет-магазинов продаются коллекционные крымские вина 50-х годов. Современных крымских вин корреспонденту Rus.Postimees не удалось найти в продаже.

Запрет на ввоз любых товаров, произведенных в Крыму и в Севастополе (юридически, это отдельные регионы) Совет Европейского союза ввел еще 23 июня 2014 года.

Через месяц появились и дополнительные санкции против крымских виноделов. ЕС ввел запрет для европейских компаний на ведение бизнеса с девятью крымскими компаниями, которые сменили собственника, после присоединения Крыма к России. Среди этих компаний, по данным базы законодательных актов ЕС EUR-Lex, оказались и основные производители вин на полуострове: Азовский ликероводочный завод, производственное объединение “Массандра”, агрофирма “Магарач” и завод шампанских вин “Новый свет”.