Фото и видео: джазовая весна в Нарве

Каждую весну любители хорошей музыки собираются в Нарве на большой сцене, играют на разных инструментах и поют, формируя новые коллективы и вовлекая в процесс свежие силы.
4 мая состоялся 24-й международный фестиваль джаза под руководством известного нарвского музыканта и педагога Бориса Паршина. Днем в «Женеве» прошел большой концерт молодых талантов, в котором приняли участие коллективы Little Band, Magic Land, Narva Jazz Band, Palette, коллектив Йыхвиской музыкальной школы, вокальный ансамбль Jakub Band, группа «Руна» из Тарту и другие. Главным гостем фестиваля стало международное трио - эстонская вокалистка Инга Кааре и музыканты из Финляндии - трубач Мика Мюлляри и гитарист Аки Хаарала. В «Женеве» они сыграли несколько произведений, а вечером того же дня выступили с отдельной большой программой в Нарвском колледже, где к музыкантам присоединился эстонский пианист Владимир Высоцкий.
Открытие фестиваля в этом году состоялось 27 апреля в культурном доме «Ругодив», где на одной сцене выступили две молодежные команды - воспитанники Нарвской музыкальной школы Little Band и гости из Таллинна M-Group. Лидер второго коллектива Михаил Никитин - нарвитянин и талантливый воспитанник Бориса Паршина.
Гости и жители города Нарва тепло встретили местных и приезжих джазовых исполнителей.
Главная задача фестиваля - объединить на сцене талантливую молодежь и профессионалов, именно так происходит передача творческой эстафеты от поколения к поколению.
Традиционный молодежный фестиваль Narva Jazz под руководством Бориса Паршина проходит в Нарве с 1995 года. Его можно смело назвать одним из ключевых культурных событий года. В этом году фестиваль Джаза состоялся при поддержки городского руководства, фондов Norden и Eesti Kultuurkapital, а также партнеров фестиваля.
Проект уже начал подготовку к 25-летнему юбилею, который отметит в следующем году.
По окончании фестиваля организаторы услышали в свой адрес много приятных слов.
«То, что в нашем городе уже в 24-й раз проходит джазовый фестиваль – это очень круто… и престижно. Спасибо Борису Петровичу Паршину, нарвскому джазовому „паровозу“! За вечерний концерт в Нарвском колледже с участием Инги Кааре спасибо Елене Кивистик! Все было очень мило и профессионально - своего рода джазовый релакс на десерт. Приятно, что в зале было много детей. Значит, у нас не все так уж и плохо в плане культуры и музыки. Фестиваль обязательно надо беречь и развивать», - считает нарвский общественный деятель Евгений Рогов.
«Прекрасно, что в Нарве проходят самые разные мероприятия! Не каждое из них становится событием, но все вместе и каждое по отдельности несомненно оставляет отклик в душах всех заинтересованных. Артисты, продолжайте радовать нарвитян своими талантами, чтобы мы купались в культурном разнообразии, в котором невозможно утонуть», - сказала руководитель Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалова.
«Да здравствует нарвский джазовый фестиваль, спасибо организаторам и спонсорам. Джаз живет в Нарве! - подчеркнула эстонская вокалистка, гость фестиваля Инга Кааре. - Я думаю, что этот фестиваль - отличная возможность для молодых музыкантов собраться вместе и сделать музыку, а также получить опыт и вдохновение от других музыкантов».
Парикмахер-стилист и фотограф Ольга Захарова в свою очередь выразила уважение автору международного молодежного джазового фестиваля Narva Jazz Борису Петровичу Паршину: «Ведь уже 24 года фестиваль является одним из ключевых культурных событий, благодаря которым растет престиж нашего города! Я от всей души порадовалась талантам участников, каждый из них уникален! Также порадовало большое количество зрителей».
«Особо хочу отметить гостей фестиваля - джазовую певицу Инге Кааре, трубача Мика Малляри, гитариста Аки Хаарала, пианиста Владимира Высоцкого. Их вечерняя программа была составлена со вкусом, исполнение каждой музыкальной композиции выше всяких похвал! Удивительный голос Инги завораживал, что порой я переставала дышать и уносилась куда-то на волнах удовольствия... Также хочу отметить и поблагодарить Елену Кивистик за отличную организацию концерта! Все было чудесно и на высоком профессиональном уровне!» - добавила она.