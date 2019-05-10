Фото и видео: джазовая весна в Нарве

4 мая состоялся 24-й международный фестиваль джаза под руководством известного нарвского музыканта и педагога Бориса Паршина. Днем в «Женеве» прошел большой концерт молодых талантов, в котором приняли участие коллективы Little Band, Magic Land, Narva Jazz Band, Palette, коллектив Йыхвиской музыкальной школы, вокальный ансамбль Jakub Band, группа «Руна» из Тарту и другие. Главным гостем фестиваля стало международное трио - эстонская вокалистка Инга Кааре и музыканты из Финляндии - трубач Мика Мюлляри и гитарист Аки Хаарала. В «Женеве» они сыграли несколько произведений, а вечером того же дня выступили с отдельной большой программой в Нарвском колледже, где к музыкантам присоединился эстонский пианист Владимир Высоцкий.

Открытие фестиваля в этом году состоялось 27 апреля в культурном доме «Ругодив», где на одной сцене выступили две молодежные команды - воспитанники Нарвской музыкальной школы Little Band и гости из Таллинна M-Group. Лидер второго коллектива Михаил Никитин - нарвитянин и талантливый воспитанник Бориса Паршина.

Гости и жители города Нарва тепло встретили местных и приезжих джазовых исполнителей.

Главная задача фестиваля - объединить на сцене талантливую молодежь и профессионалов, именно так происходит передача творческой эстафеты от поколения к поколению.

Традиционный молодежный фестиваль Narva Jazz под руководством Бориса Паршина проходит в Нарве с 1995 года. Его можно смело назвать одним из ключевых культурных событий года. В этом году фестиваль Джаза состоялся при поддержки городского руководства, фондов Norden и Eesti Kultuurkapital, а также партнеров фестиваля.

Проект уже начал подготовку к 25-летнему юбилею, который отметит в следующем году.

По окончании фестиваля организаторы услышали в свой адрес много приятных слов.

«То, что в нашем городе уже в 24-й раз проходит джазовый фестиваль – это очень круто… и престижно. Спасибо Борису Петровичу Паршину, нарвскому джазовому „паровозу“! За вечерний концерт в Нарвском колледже с участием Инги Кааре спасибо Елене Кивистик! Все было очень мило и профессионально - своего рода джазовый релакс на десерт. Приятно, что в зале было много детей. Значит, у нас не все так уж и плохо в плане культуры и музыки. Фестиваль обязательно надо беречь и развивать», - считает нарвский общественный деятель Евгений Рогов.

«Прекрасно, что в Нарве проходят самые разные мероприятия! Не каждое из них становится событием, но все вместе и каждое по отдельности несомненно оставляет отклик в душах всех заинтересованных. Артисты, продолжайте радовать нарвитян своими талантами, чтобы мы купались в культурном разнообразии, в котором невозможно утонуть», - сказала руководитель Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалова.

«Да здравствует нарвский джазовый фестиваль, спасибо организаторам и спонсорам. Джаз живет в Нарве! - подчеркнула эстонская вокалистка, гость фестиваля Инга Кааре. - Я думаю, что этот фестиваль - отличная возможность для молодых музыкантов собраться вместе и сделать музыку, а также получить опыт и вдохновение от других музыкантов».

Парикмахер-стилист и фотограф Ольга Захарова в свою очередь выразила уважение автору международного молодежного джазового фестиваля Narva Jazz Борису Петровичу Паршину: «Ведь уже 24 года фестиваль является одним из ключевых культурных событий, благодаря которым растет престиж нашего города! Я от всей души порадовалась талантам участников, каждый из них уникален! Также порадовало большое количество зрителей».