Жительница Таллинна, до смерти забившая сожителя ремнем и палкой, проведет в тюрьме полгода

Поскольку Госсуд не принял к рассмотрению кассационные жалобы обвиняемой и прокуратуры, то вступило в силу январское решение Таллиннского окружного суда, передает Rus.ERR .

В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. В январе Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы убедительными и изменил приговор. Вместо восьми лет лишения свободы Светлану Вилкре приговорили к четырем годам тюрьмы, при этом реально отсидеть за решеткой придется всего шесть месяцев.