Дети воруют: новая опасная подростковая игра или отмазка для родителей?
Ситуация в одном из крупных ласнамяэских магазинов. Охрана обращает внимание на подростка, который, озираясь по сторонам, что-то запихивает в свой рюкзак. За кассами его останавливают и ведут в комнату охраны. Мальчишку просят открыть сумку, в которой обнаруживается большое количество украденного товара. «Это у них теперь игры такие – кто украдет больше», - с сожалением рассказывает вызванный на место происшествия отец ребенка.
Неужели дети дошли до таких игр? Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в самые крупные эстонские охранные фирмы, работающие в большей части магазинов и торговых центров страны.
Вся жизнь - игра
«На охраняемых нами объектах мы знаем о двух таких случаях – оба произошли в прошлом году», - ответил представитель охранного предприятия USS Рауль Паруск, добавив, что говорить об этом детально не может, поскольку речь идет о происшествиях, связанных с исполнением клиентских договоров.
Руководитель по связям с общественностью охранного предприятия Securitas Eesti Анника Каринди сказала: «В других уголках Эстонии такого не замечено, но было в Таллинне и Харьюмаа. Один случай относится к прошлому году, еще пара - к этому».
Каринди отметила, что в действительности, это не новинка: «Такие же „игры“ подростки устраивали в начале 2000-х годов. Сегодня дети черпают идеи из социальных сетей, где организуются разные так называемые челленджи».
А вот в охранном предприятии G4S Eesti о таком даже не слышали. «Мы не слышали о такой игре. Однако случается, что подростки совершают магазинные кражи. Но мы не заметили, чтобы это делось в качестве соревнования», - сказал руководитель по связям с общественностью G4S Реймо Рая.
Именно с ним, а не с другими двумя фирмами и родителем попавшегося ребенка, согласна полиция, представители которой утверждают, что дети совершают кражи не ради игры, а чтобы получить какой-то товар бесплатно.
Старший участковый Ида-Таллиннской региональной группы Маргарита Ингель сказала, в случае с ласнамяэскими подростками нельзя утверждать, что причиной краж является игра: «Молодые люди могут говорить такое магазинным охранникам, когда их ловят на кражах, но это не обязательно соответствует истине».
Игры играми, но, как выясняется из криминальной статистики, дети в Эстонии воруют с завидной регулярностью. Так, по данным, собранным Министерством юстиции, в прошлом году несовершеннолетние совершили по всей Эстонии 1124 преступления. По сравнению с 2017 годом ситуация изменилась в худшую сторону на 10 процентов, и, прежде всего, за счет увеличения числа краж.
Невеселая арифметика
Кражи – самый распространенный вид преступлений в Эстонии. Среди преступлений, совершенных несовершеннолетними, 351 – именно кражи (для сравнения: в 2017 году несовершеннолетние совершили 337, а в 2015 году – 615 краж).
При этом статистика говорит, что количество проступков (краж на незначительную сумму), совершенных несовершеннолетними, в прошлом году сократилось на 38 процентов: в 2018 году было зарегистрировано 3940 проступков, и это количество постоянно снижается в течение нескольких лет.
Представители полиции утверждают, что 70 процентов краж, совершенных несовершеннолетними, составляют мелкие кражи, и чаще всего это кражи в магазинах: «Мелких краж, квалифицированных как проступок, в прошлом году несовершеннолетние совершили по всей Эстонии 815, в 2017 году таких мелких краж было 839».
По данным Министерства юстиции, в прошлом году девочки в основном крали косметику, одежду и алкоголь, а мальчики чаще всего выносили из магазинов алкоголь и продукты питания. Мальчики совершили 73 процента всех мелких подростковых краж, на долю девочек приходится 27 процентов.
Подполковник полиции Елена Мирошниченко рассказала, что за четыре месяца этого года несовершеннолетние совершили в Таллинне 150 магазинных краж, из которых 107 случаев квалифицированы как проступки, а 43 – как преступления. Последнее – это кражи, ущерб от которых превысил 200 евро, или если мелкие кражи совершались систематически: «Больше всего – 56 случаев – кражи регистрируются в районе Кесклинн, где расположено много разных торговых центров, и в Ласнамяэ, который является самым густонаселенным районом Таллинна, также там много крупных магазинов и торговых центров: в этот районе зарегистрировано 52 случая».
Что воруют дети? «Начиная с конфет, печенья и косметики и заканчивая крепким алкоголем и электроникой: например, мобильными телефонами. Но тон, к сожалению, задает алкоголь – от дешевых и легких напитков до дорогих и крепких. В апреле несовершеннолетние совершили в Ласнамяэ - 15 и в Кесклинне -11 магазинных краж, и большая часть из них была связана с алкоголем.
Большинство этих подростков знакомы молодежным полицейским по прежним нарушениям: «Из разговоров с молодыми людьми выясняется, что за кражей чаще всего стоит желание получить спиртное, приобретение которого запрещено лицам, не достигшим 18 лет. Если подросток не может добыть алкоголь иным способом, например, дома, или при помощи совершеннолетних друзей, он попытается его украсть».
Родители, найдите хотя бы 15 минут для ребенка
Алкоголь – это вообще огромная проблема. «Большая часть совершенных несовершеннолетними проступков как раз и связана с употреблением алкоголя. В Пыхьяской префектуре по состоянию на начало мая зарегистрировано 133 случая употребления алкоголя несовершеннолетними, и более трети из них были детьми моложе 16 лет. И хотя количество таких проступков год от года все же сокращается, количество нарушений достаточно велико, чтобы испытывать беспокойство за благополучие подростков, особенно сейчас – в ожидании наступления школьных каникул».
Мирошниченко говорит, что полиция очень серьезно относится к проблеме употребления алкоголя подростками, поскольку молодежь часто не может учесть, какие опасности сопряжены с употреблением алкоголя: начиная с вреда здоровью и заканчивая тем, что пьяный подросток может попасть в дорожно-транспортное происшествие или стать жертвой преступления против личности или имущества: «Грустно смотреть и на то, как друзья не заботятся о своих приятелях и бросают пьяного подростка, который из-за своего состояния не может продолжать путь с компанией. В прямом смысле слова».
«Мы благодарны охранникам магазинов, которые хорошо справляются со своей работой и предотвращают кражи, а также продавцам магазинов, работникам баров и общественных мероприятий, которые не продают алкоголь несовершеннолетним и проверяют документы. Но, к сожалению, находятся еще „понимающие“ и „доброжелательные“ взрослые, которые соглашаются „помочь“ подростку – бесплатно или за небольшую плату. Хочу напомнить, что такая деятельность наказывается денежным штрафом и крайне безответственна: посторонний человек не думает о том, что будет с 14-летним подростком, если он выпьет бутылку водки».
Подполковник полиции обратилась к родителям, которые отвечают и подают пример детям: «Если злоупотребление алкоголем в семье является обычным явлением, весьма сложно требовать от ребенка примерного поведения. Мы не устаем подчеркивать, что хотелось бы видеть больший интерес со стороны родителей к поведению и поступкам их детей. Понятно, что все люди заняты и работой, и бытом, но даже 15 минут общения с ребенком о его делах имеют серьезное значение. А помощниками и поддержкой родителей в этом всегда могут быть как полицейские по делам молодежи, так и социальные работники».