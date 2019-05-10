Дети воруют: новая опасная подростковая игра или отмазка для родителей?

Подполковник полиции Елена Мирошниченко рассказала, что за четыре месяца этого года несовершеннолетние совершили в Таллинне 150 магазинных краж, из которых 107 случаев квалифицированы как проступки, а 43 – как преступления. Последнее – это кражи, ущерб от которых превысил 200 евро, или если мелкие кражи совершались систематически: «Больше всего – 56 случаев – кражи регистрируются в районе Кесклинн, где расположено много разных торговых центров, и в Ласнамяэ, который является самым густонаселенным районом Таллинна, также там много крупных магазинов и торговых центров: в этот районе зарегистрировано 52 случая».

Что воруют дети? «Начиная с конфет, печенья и косметики и заканчивая крепким алкоголем и электроникой: например, мобильными телефонами. Но тон, к сожалению, задает алкоголь – от дешевых и легких напитков до дорогих и крепких. В апреле несовершеннолетние совершили в Ласнамяэ - 15 и в Кесклинне -11 магазинных краж, и большая часть из них была связана с алкоголем.

Большинство этих подростков знакомы молодежным полицейским по прежним нарушениям: «Из разговоров с молодыми людьми выясняется, что за кражей чаще всего стоит желание получить спиртное, приобретение которого запрещено лицам, не достигшим 18 лет. Если подросток не может добыть алкоголь иным способом, например, дома, или при помощи совершеннолетних друзей, он попытается его украсть».

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Алкоголь – это вообще огромная проблема. «Большая часть совершенных несовершеннолетними проступков как раз и связана с употреблением алкоголя. В Пыхьяской префектуре по состоянию на начало мая зарегистрировано 133 случая употребления алкоголя несовершеннолетними, и более трети из них были детьми моложе 16 лет. И хотя количество таких проступков год от года все же сокращается, количество нарушений достаточно велико, чтобы испытывать беспокойство за благополучие подростков, особенно сейчас – в ожидании наступления школьных каникул».

Мирошниченко говорит, что полиция очень серьезно относится к проблеме употребления алкоголя подростками, поскольку молодежь часто не может учесть, какие опасности сопряжены с употреблением алкоголя: начиная с вреда здоровью и заканчивая тем, что пьяный подросток может попасть в дорожно-транспортное происшествие или стать жертвой преступления против личности или имущества: «Грустно смотреть и на то, как друзья не заботятся о своих приятелях и бросают пьяного подростка, который из-за своего состояния не может продолжать путь с компанией. В прямом смысле слова».

«Мы благодарны охранникам магазинов, которые хорошо справляются со своей работой и предотвращают кражи, а также продавцам магазинов, работникам баров и общественных мероприятий, которые не продают алкоголь несовершеннолетним и проверяют документы. Но, к сожалению, находятся еще „понимающие“ и „доброжелательные“ взрослые, которые соглашаются „помочь“ подростку – бесплатно или за небольшую плату. Хочу напомнить, что такая деятельность наказывается денежным штрафом и крайне безответственна: посторонний человек не думает о том, что будет с 14-летним подростком, если он выпьет бутылку водки».