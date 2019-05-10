Пассажир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал, что было на борту после попадания молнии

"Вечером мне лететь домой, по идее. У меня страх есть, и я не знаю, как я вообще сяду в самолет. Приеду в аэропорт и скажу: да ну, нафиг", - начинает рассказ юрист из Хабаровска Кирилл Бабаев, добавляя, что всегда нормально относился к полетам, в том числе на самолетах Sukhoi Superjet.

Вспоминая тот день, Бабаев подтверждает, что ситуация на борту начала выходить из-под контроля после удара молнии. "Я не могу сказать, что я ее видел или почувствовал, но я видел вспышку, слышал хлопок по правому борту. Там грозовой фронт шел... И все, и после этого самолет уже себя вел нетипично - при наборе высоты начал заваливаться на правый борт, как бы крен у него пошел. И выправляли его рывками, и это было нетипично. Я не знаю, у меня, наверное, уже больше 300 полетов накопилось, и до этого никогда такого не было", - говорит пассажир.

Минут через 5-10 после этого по громкой связи объявили, что борт вынужден вернуться в Шереметьево. Никакой паники на тот момент не было ни у пассажиров, ни у стюардесс. Первые ее признаки появились после касания земли: "Я просто вижу боковым зрением какой-то оранжевый свет в иллюминаторе, поворачивают голову и все - вижу, что у нас горит движок. И в этот момент у нас самолет начинает еще боком волочь по взлетно-посадочной полосе. И люди кричали, конечно". В салоне сразу выпали кислородные маски, но в тот момент все ждали только остановки самолета, чтобы максимально быстро его покинуть. "Я просто смотрел в иллюминатор и думал: мы сейчас взорвемся или нет?", - рассказывает Бабаев.

Бабаев также опроверг сведения о том, что часть пассажиров доставали с полок багаж, отметив, что ничего такого не видел. У самого юриста сгорел портфель с документами, однако он даже не пытался его вытащить. "Отстегнулся - уже не до портфеля, потому что сзади народ напирает, и все. Толчок - и все, я вперед, вперед, вперед", - добавил он.

Выйдя из самолета и перебравшись в безопасное место, пассажир заметил пожарных и врачей, а также психологов. "С маленьким мальчиком психолог очень долго сидела, для ребенка, наверное, это вообще стресс. Она с ним очень долго сидела и просто разговаривала. Мне на месте помощь психолога не понадобилась, осознание всего пришло позже".

По его словам, все спасательные службы аэропорта появились довольно быстро, но того, что будет столько жертв, никто не ожидал.