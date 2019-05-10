Пассажир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал, что было на борту после попадания молнии
Один из выживших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, рассказал порталу "Сибирь. Реалии", что происходило на борту, когда ситуация в самолете начала выходить из-под контроля, к чему привел удар молнии, и как удалось избежать паники среди пассажиров и экипажа, передает Newsru.com.
"Вечером мне лететь домой, по идее. У меня страх есть, и я не знаю, как я вообще сяду в самолет. Приеду в аэропорт и скажу: да ну, нафиг", - начинает рассказ юрист из Хабаровска Кирилл Бабаев, добавляя, что всегда нормально относился к полетам, в том числе на самолетах Sukhoi Superjet.
Вспоминая тот день, Бабаев подтверждает, что ситуация на борту начала выходить из-под контроля после удара молнии. "Я не могу сказать, что я ее видел или почувствовал, но я видел вспышку, слышал хлопок по правому борту. Там грозовой фронт шел... И все, и после этого самолет уже себя вел нетипично - при наборе высоты начал заваливаться на правый борт, как бы крен у него пошел. И выправляли его рывками, и это было нетипично. Я не знаю, у меня, наверное, уже больше 300 полетов накопилось, и до этого никогда такого не было", - говорит пассажир.
Минут через 5-10 после этого по громкой связи объявили, что борт вынужден вернуться в Шереметьево. Никакой паники на тот момент не было ни у пассажиров, ни у стюардесс. Первые ее признаки появились после касания земли: "Я просто вижу боковым зрением какой-то оранжевый свет в иллюминаторе, поворачивают голову и все - вижу, что у нас горит движок. И в этот момент у нас самолет начинает еще боком волочь по взлетно-посадочной полосе. И люди кричали, конечно". В салоне сразу выпали кислородные маски, но в тот момент все ждали только остановки самолета, чтобы максимально быстро его покинуть. "Я просто смотрел в иллюминатор и думал: мы сейчас взорвемся или нет?", - рассказывает Бабаев.
Бабаев также опроверг сведения о том, что часть пассажиров доставали с полок багаж, отметив, что ничего такого не видел. У самого юриста сгорел портфель с документами, однако он даже не пытался его вытащить. "Отстегнулся - уже не до портфеля, потому что сзади народ напирает, и все. Толчок - и все, я вперед, вперед, вперед", - добавил он.
Выйдя из самолета и перебравшись в безопасное место, пассажир заметил пожарных и врачей, а также психологов. "С маленьким мальчиком психолог очень долго сидела, для ребенка, наверное, это вообще стресс. Она с ним очень долго сидела и просто разговаривала. Мне на месте помощь психолога не понадобилась, осознание всего пришло позже".
По его словам, все спасательные службы аэропорта появились довольно быстро, но того, что будет столько жертв, никто не ожидал.
"Сейчас все говорят, что это ошибка пилотов, эта текущая версия выгодна всем сторонам, и это минимальные потери для "Аэрофлота". Но у меня есть вопрос: а у нас вообще от удара молнии что произошло с самолетом? После удара самолет повел себя нетипично. Что произошло с самолетом именно после удара молнии, что у него сломалось и почему?" - заключил Бабаев.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100"), следовавший в Мурманск, совершил экстренную посадку 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. После посадки лайнер загорелся. Изначально сообщалось о 13 погибших, но через несколько часов после жесткой посадки стало известно, что трагедия унесла жизни 41 человека. Всего на борту самолета находилось 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.
Сразу после катастрофы на портале Change.org появилась петиция, автор которой предложила полностью запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Ее подписали уже более 180 тысяч человек. За последние два дня в России были отменены или задержаны более 10 рейсов, которые должны были выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит компания "Сухой", отказалась комментировать возможные причины крушения.
Правительство, имея блокирующий пакет акций в "Аэрофлоте", не стало запрещать полеты SSJ-100
По факту катастрофы SSJ-100 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы, среди которых ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
По сложившейся практике, обычно эксплуатация типов самолетов, попавших в катастрофу, временно приостанавливается. Однако в случае с SSJ-100, количество которых у российских авиакомпаний не превышает 100 бортов, этого сделано не было.
Министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево.
Крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 является "Аэрофлот", в котором большая часть пакета акций принадлежит государству. В его парке насчитывалось 50 таких судов, включая сгоревший в Шереметьево.
На вопрос, почему самолеты, за последний год пережившие минимум восемь инцидентов, продолжают летать, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 могут только компетентные авиационные органы, но никак не граждане, подписывающие петиции на портале Change.org.
"Компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов", - заявил представитель Кремля.