В Бельгии беженцы стали претворяться гомосексуалистами ради политубежища

Директор базирующегося в Брюсселе Европейского стратегического центра разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике, бывший сотрудник французских спецслужб, являющийся также сопредседателем оппозиционной в Бельгии партии «Список Дестекса» признал, что эта европейская страна чересчур открыта для тех, кто стремится получить статус беженцев в ЕС, передает NEWSru.
«Вопросы миграции и иммиграции - очень важные для нас темы. Я выражусь предельно ясно: наша партия не выступает против иммиграции, но мы за ограниченную иммиграцию, потому что у нас нет возможности принять желающих со всего мира, - сказал Монике в эфире телерадиокомпании RTBF. - Мы за иммиграцию, которая отражала бы потребности нашей экономики».
Что касается беженцев, то, как рассказал бывший разведчик, хотя партия «Список Дестекса» и не ставит вод вопрос необходимость принятия политических беженцев, но предоставление такого статус требует серьезной проверки, так как он стал причиной манипуляций.
«Да, необходимо принимать беженцев, которые находятся под угрозой гонений на родине из-за их политических взглядов или сексуальной ориентации. Но мне известны случаи, когда беженцы выдавали себя за гомосексуалистов, только чтобы получить статус беженца. Я считаю, что мы чересчур открыты и зачастую занимаем слишком примиренческую позицию» , - заявил Клод Монике.