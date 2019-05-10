В Бельгии беженцы стали притворяться гомосексуалистами ради политубежища

«Вопросы миграции и иммиграции - очень важные для нас темы. Я выражусь предельно ясно: наша партия не выступает против иммиграции, но мы за ограниченную иммиграцию, потому что у нас нет возможности принять желающих со всего мира, - сказал Монике в эфире телерадиокомпании RTBF. - Мы за иммиграцию, которая отражала бы потребности нашей экономики».

Что касается беженцев, то, как рассказал бывший разведчик, хотя партия «Список Дестекса» и не ставит вод вопрос необходимость принятия политических беженцев, но предоставление такого статус требует серьезной проверки, так как он стал причиной манипуляций.