Хитрая уловка не спасла: 18-летний водитель угодил за решетку и лишился автомобиля

7 мая примерно в 4 утра в ходе патрулирования полицейские Нарвского отделения полиции остановили в центре Нарвы автомобиль Nissan Almera, при проверке которого выяснилось, что автомобиль временно снят с учета регистра, у автомобиля нет действующей страховки и технического осмотра. За рулем находился знакомый нарвским полицейским из-за ранее совершенных нарушений 18-летний молодой человек. Водитель был трезв, в машине были два пассажира.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин пояснил, что за последние две недели этот молодой человек совершил два ДТП и уехал с места происшествия.

„У него никогда не было права на управление автомобилем, у такого водителя нет ни знаний, ни умений, чтобы безопасно управлять транспортным средством. Также выяснилось, что для поездки не было никакой практической необходимости, водитель признался, что они просто катались ранним утром по городу", – сказал Наролин.

Полицейский рассказал, что так как счет молодого человека уже был арестован из-за неоплаченных штрафов, он купил в конце апреля автомобиль на имя родственника, чтобы судебный исполнитель не смог арестовать это имущество.

„Но на самом деле автомобилем пользовался совершивший правонарушение молодой человек, поэтому я ходатайствовал в суде и о конфискации автомобиля, хотя официально он принадлежал 20-летнему родственнику. Такая "помощь" при покупке автомобиля человеку, которому нельзя садиться за руль, могла закончиться ДТП с тяжкими последствиями", – добавил Дмитрий Наролин.