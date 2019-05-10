«Аэрофлот» вновь отменил рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100, теперь уже на 14 направлениях

Самолет такого типа сгорел 5 мая в аэропорту Шереметьево, в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. После катастрофы правительство РФ не стало временно ограничивать полеты SSJ-100, однако компания «Аэрофлот» сама стала отменять рейсы на «Суперджетах», передает NEWSru.

10 мая были отменены 14 парных рейсов на SSJ-100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта «Шереметьево». Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Накануне, 9 мая, «Аэрофлот» отменил 12 рейсов на Superjet 100: в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Уфу, Таллин.

За день до этого были отменены или задержаны еще около 10 рейсов «Аэрофлота» с использованием самолетов SSJ-100: из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в «Шереметьево».

О причинах отмены полетов «Аэрофлот» не сообщает.

«Сухой Суперджет-100» - первый пассажирский самолет, разработанный в современной России. Согласно данным производителя - компании «Гражданские самолеты Сухого», по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных.