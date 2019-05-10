Жители Ласнамяэ смогут вздохнуть свободнее: в карьере Вяо закрывают асфальтовый завод

«С учетом нынешнего местоположения завода и имеющейся технологии Инспекция окружающей среды не видит возможности избежать запаха, и предприятие решило с 17 июня прекратить свою деятельность в карьере Вяо и перевезти завод в другое место», - сказал заведующий Харьюмааским бюро Инспекции окружающей среды Неэме Кассь.

«В плане производства текущее местоположение обоснованно и целесообразно, однако завод находится слишком близко к жилым домам, поэтому конфликт неизбежен», - заметил он.

«В сотрудничестве с различными ведомствами мы пришли к заключению, что, несмотря на то, что на нашем заводе используется современная технология, и это местоположение когда-то было выбрано именно потому, что оно оптимально в плане экологии и нагрузки на городское движение, все же, исходя из общественного интереса, мы прекращаем производство в этом конкретном месте, - сказал председатель правления Verston Ehitus Вейко Вескимяэ. - Мы договорились, что соответствующие ведомства будут тесно с нами сотрудничать в поисках нового места, меньше мешающего населению, но подходящего для производства».

С учетом производственного процесса предприятия и действующих договоров, Инспекция окружающей среды не требует немедленного прекращения деятельности и согласна с предложенным предприятием сроком, то есть 17 июня, но при условии, что завод в будущем не продолжит работы в карьере на том же месте.