Фото: Керсти Кальюлайд поздравила Арнольда Рюйтеля с днем рождения

«Президент Арнольд Рюйтель отмечает сегодня свой 91-й день рождения. Я пожелала ему со своей стороны, счастья, удачи и крепкого здоровья!» - сообщила Кальюлайд, которая подарила Рюйтелю букет цветов.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года в деревне Пахавалла волости Лаймъяла. Он был президентом Эстонии с 2001 по 2006 годы. В советское время Рюйтель был секретарем ЦК компартии Эстонии и председателем президиума Верховного совета Эстонской ССР.