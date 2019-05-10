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  • Фото: Керсти Кальюлайд поздравила Арнольда Рюйтеля с днем рождения

Фото: Керсти Кальюлайд поздравила Арнольда Рюйтеля с днем рождения

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Керсти Кальюлайд поздравила Арнольда Рюйтеля.

ФОТО: Facebook / Kersti Kaljulaid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу встретилась с бывшим главой эстонского государства Арнольдом Рюйтелем, чтобы поздравить его с днем рождения.

«Президент Арнольд Рюйтель отмечает сегодня свой 91-й день рождения. Я пожелала ему со своей стороны, счастья, удачи и крепкого здоровья!» - сообщила Кальюлайд, которая подарила Рюйтелю букет цветов.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года в деревне Пахавалла волости Лаймъяла. Он был президентом Эстонии с 2001 по 2006 годы. В советское время Рюйтель был секретарем ЦК компартии Эстонии и председателем президиума Верховного совета Эстонской ССР.

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