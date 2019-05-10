Пт, 10.05.2019
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Фото: самолет столкнулся с бензовозом в аэропорту Торонто

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An Air Canada Boeing 737 MAX 8 from San Francisco approaches for landing at Toronto Pearson International Airport over a parked Air Canada Boeing 737 MAX 8 aircraft in Toronto, Ontario, Canada, March 13, 2019. REUTERS/Chris Helgren

ФОТО: CHRIS HELGREN / REUTERS

Пять человек получили травмы при столкновении лайнера канадской авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел ночью после приземления лайнера Bombardier DHC-8-300. Во время руления к терминалу самолет столкнулся с топливозаправщиком. В результате травмы получили три члена экипажа и два пассажира, они были госпитализированы. Остальные пассажиры были выведены из самолета и препровождены в здание аэропорта. В настоящее время один из госпитализированных остается в больнице, передает Newsru.com.

На борту лайнера находился 51 человек. Самолет следовал из Торонто в Садбери, но из-за плохой погоды борт вернули назад в Торонто. Пассажиры вылетят в пункт назначения ближайшим рейсом. Полиция уже предъявила шоферу топливозаправщика обвинения в опасном вождении.

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