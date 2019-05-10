Фото: самолет столкнулся с бензовозом в аэропорту Торонто

Пять человек получили травмы при столкновении лайнера канадской авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто. Об этом сообщил телеканал NBC.
Инцидент произошел ночью после приземления лайнера Bombardier DHC-8-300. Во время руления к терминалу самолет столкнулся с топливозаправщиком. В результате травмы получили три члена экипажа и два пассажира, они были госпитализированы. Остальные пассажиры были выведены из самолета и препровождены в здание аэропорта. В настоящее время один из госпитализированных остается в больнице, передает Newsru.com.
На борту лайнера находился 51 человек. Самолет следовал из Торонто в Садбери, но из-за плохой погоды борт вернули назад в Торонто. Пассажиры вылетят в пункт назначения ближайшим рейсом. Полиция уже предъявила шоферу топливозаправщика обвинения в опасном вождении.
PLANE/FUEL TRUCK COLLISION— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 10 мая 2019 г.
Air Canada Jazz #AC8615 Dash 8 collided with a fuel truck while taxiing to gate at Toronto Pearson Airport. Flight left Toronto for Sudbury & returned due to weather. Passengers evacuated the aircraft on the ramp. Several people treated by paramedics. pic.twitter.com/GZEmiTJ4pZ