Фото: самолет столкнулся с бензовозом в аэропорту Торонто

Инцидент произошел ночью после приземления лайнера Bombardier DHC-8-300. Во время руления к терминалу самолет столкнулся с топливозаправщиком. В результате травмы получили три члена экипажа и два пассажира, они были госпитализированы. Остальные пассажиры были выведены из самолета и препровождены в здание аэропорта. В настоящее время один из госпитализированных остается в больнице, передает Newsru.com.