Swedbank: торговый конфликт США и Китая ставит под угрозу перспективы эстонского экспорта

В переданном BNS комментарии он отметил, что, хотя в первом квартале этого года экспорт товаров, произведённых в Эстонии, продемонстрировал хороший рост (8% как в текущих, так и в постоянных ценах), по сравнению с двузначными цифрами прошлого года это означает замедление.

По словам Мертсина, три четверти роста экспорта получены за счет четырех групп товаров – изделий из древесины (в основном – сборных деревянных строений), электрооборудования (в том числе оборудования мобильной связи), различных машин и оборудования (в основном – торговых автоматов) и мебели.

«Больше всего вырос экспорт в США, главным образом благодаря вывозу оборудования мобильной связи. Доля США в росте экспорта за первый квартал составила 81%, тогда как доля государств – членов ЕС составила 35%. То есть США и экспортируемое туда оборудование мобильной связи повлияли на рост экспорта эстонских товаров очень сильно», - сказал Мертсина.

В ЕС экспорт товаров, произведенных в Эстонии, больше всего увеличился в Данию, Испанию и Финляндию. Наибольшее снижение экспорта в страны ЕС пришлось на Швецию, Великобританию и Голландию. На экспорт в Швецию в основном повлияло уменьшение вывоза оборудования мобильной связи, в Великобританию и Голландию стали меньше вывозить нефтепродуктов. Таким образом, спад экспорта в эти страны не имел под собой широкой основы, сделал вывод эксперт.

«Ожидания промышленных предприятий Эстонии в отношении роста экспорта на ближайшие месяцы в этом году резко понизились. Продолжили ухудшаться также их ожидания относительно экспортных заказов. Рост импорта товаров у крупнейших торговых партнёров Эстонии в этом году замедлился. Если замедление роста импорта товаров в Финляндии постепенно шло уже давно, то в Швеции и Латвии рост импорта товаров стал резко падать в последние месяцы, - отметил Тыну Мертсина. - Рост импорта замедлился и в Германии. На этот год мы прогнозируем замедление роста экономики в этих странах. И хотя в первом квартале экономический рост США оказался выше ожидавшегося, по итогам текущего года экономика этой сверхдержавы также, скорее всего, будет расти хуже, чем в прошлом году».

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что в этом году рост мировой торговли начал замедляться, объемы перевозок сырья и контейнеров растут. В то же время большой угрозой для мировой торговли сегодня является эскалация торгового конфликта между США и Китаем.

«С некоторой задержкой по времени ухудшение мировой торговли отразится через наших торговых партнёров также на эстонском экспорте и на нашей экономике. Например, в прошлом году экспорт товаров в эстонских текущих ценах составил треть ВВП нашей страны, - предупредил Тыну Мертсина. - Более медленный рост импорта по сравнению с экспортом внёс положительный вклад в наш экономический рост».

Одновременно с замедлением роста экспорта, в этом году в Эстонии замедлился и рост импорта товаров.