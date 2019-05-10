Фото, видео: 72-летний пенсионер пересек на бочке Атлантический океан

Судно было изготовлено на небольшой судоверфи в Жиронде. Бывший военный Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику 26 декабря с острова Иерро Канарского архипелага. Единственным способом передвижения бочки были океанские течения. За плаванием следили в Facebook более 23 тысяч фанов. Окончивший свое путешествие Жан-Жак намерен написать о нем книгу, сообщает RFI.

На самом деле путешественник впервые вышел из бочки 3 мая, когда его поднял на борт танкер, направляющийся на нидерландский остров Синт-Эстатиус в Карибском море. К этому моменту француз проделал 5800 километров за 127 дней в своей бочке. Передохнув несколько дней на острове, Жан-Жак Савен опять забрался в свое "судно", которое прикрепили тросом к французскому буксиру, доставившему его прямо на Мартинику.