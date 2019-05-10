Пт, 10.05.2019
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  • Фото, видео: 72-летний пенсионер пересек на бочке Атлантический океан

Фото, видео: 72-летний пенсионер пересек на бочке Атлантический океан

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Жан-Жак Савен.

ФОТО: LIONEL CHAMOISEAU / AFP

В ночь на 9 мая 72-летний француз Жан-Жак Савен завершил необычное трансатлантическое путешествие. После более чем четырех месяцев плавания он прибыл на карибский остров Мартиника на большой оранжевой бочке - так называют его судно в СМИ, которая, скорее, является достаточно комфортабельной бочкообразной капсулой, что не делает его приключение менее безумным, пишет Newsru.com.

Судно было изготовлено на небольшой судоверфи в Жиронде. Бывший военный Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику 26 декабря с острова Иерро Канарского архипелага. Единственным способом передвижения бочки были океанские течения. За плаванием следили в Facebook более 23 тысяч фанов. Окончивший свое путешествие Жан-Жак намерен написать о нем книгу, сообщает RFI.

На самом деле путешественник впервые вышел из бочки 3 мая, когда его поднял на борт танкер, направляющийся на нидерландский остров Синт-Эстатиус в Карибском море. К этому моменту француз проделал 5800 километров за 127 дней в своей бочке. Передохнув несколько дней на острове, Жан-Жак Савен опять забрался в свое "судно", которое прикрепили тросом к французскому буксиру, доставившему его прямо на Мартинику.

За время своего путешествия мужчина потерял 4 килограмма веса. Ему приходилось проводить 24 часа в сутки в бочке размером 3 метра в длину и 2,10 метров в ширину, то есть в "комнате" размером около 6 квадратных метров.

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