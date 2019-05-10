28-летняя Аня Сорокина, кинувшая элиту Нью-Йорка на сотни тысяч, удивила судью масштабом аферы

Судья Дайэн Кисел была поражена глубиной аферы, с помощью которой 28-летняя уроженка РФ на протяжении нескольких лет обманывала элиту Нью-Йорка. Прокуроры считают, что Сорокина похитила гораздо больше 275 тысяч долларов, но присяжные оправдали Сорокину по обвинению в хищении 22 млн долларов, которые она пыталась взять в кредит в банке, а также в краже 60 тысяч долларов, которые ее подруга, фоторедактор журнала Vanity Fair, заплатила вместо нее за отдых в Марокко.

В итоге на совести Сорокиной остались только 275 тысяч долларов, за присвоение которых она и проведет в заключении не менее четырех лет, а затем суд рассмотрит вопрос о ее возможности освобождения по УДО. В этом случае девушку депортируют в Германию, гражданкой которой она является, за просроченную до ареста визу.

28-летняя Анна Сорокина (известная под фамилией Делви) родилась в России, в 2007 году ее семья переехала в Германию, где она окончила среднюю школу в городе Эшвайлер недалеко от Кельна. Затем Сорокина некоторое время училась в знаменитом лондонском колледже искусств и дизайна Central Saint Martins, поработала в отделе моды рекламного агентства. А в 2013 году главный редактор парижского журнала о моде и искусстве Purple Оливье Зам увидел в Анне перспективного сотрудника и принял ее на работу.

А в 2016 году Сорокина приехала в Нью-Йорк, где и стала выдавать себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача.

На выставках современного искусства и показах мод Анна активно знакомилась с художниками, галеристами, коллекционерами, представляясь близкой подругой главреда Purple. В США девушка представлялась частью парижской богемы, а во Франции - частью богемы Нью-Йорка. Такому статусу отлично служил Instagram, куда Анна старательно выкладывала отчеты о знакомствах со знаменитостями.

Вскоре девушка стала сама устраивать шикарные вечеринки для новых знакомых, представляясь дочерью российского нефтепромышленника и заявляя, что намерена открыть международный клуб ценителей современного искусства с филиалами в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Гонконге и Дубае.

Но так как собственных средств у Сорокиной не было, а родственники-миллиардеры были выдумкой, девушка просто жила в долг, беря у новых знакомых больше денег. Ими она расплачивалась со старыми долгами и закатывала новые вечеринки, чтобы пускать новым друзьям пыль в глаза.

Она жила в долг в дорогих отелях, устраивала светские ужины для друзей, не платя по счетам, подделывала чеки, использовала фальшивые документы. По ним она и пыталась получить в банке кредит на миллионы долларов для создания клуба. Но банк отказал Анне.

Погорела девушка на банальном - не оплатила очередной ужин в ресторане одного из отелей.

Эксперты отмечают, что Сорокина использовала не только классические основы любого мошенничества - умение заводить знакомства и втираться в доверие к людям, но и особенности современного общества, в котором Instagram оказывается важнее реальных документов. Одна из свидетельниц, бывший редактор Vanity Fair Рейчел Уильямс, подружилась с Анной и отправилась вместе с ней на отдых в Марокко: когда пришло время платить за проживание в пятизвездочном отеле, у Делви возникли проблемы с карточкой. Уильямс заплатила за отдых 62 тысячи долларов, которые Анна ей так и не вернула. Еще более 40 свидетелей в разное время одалживали Анне деньги, оплачивали ее расходы или делали для нее работу, за которую она так и не заплатила.