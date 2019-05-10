В фонтане найден труп мужчины

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, после 6 утра поступило сообщение о том, что в находящемся на территории автовокзала фонтане нашли тело 57-летнего мужчины.

"Точные причины смерти выяснит вскрытие, но собранная к настоящему моменту информация и обстоятельства произошедшего указывают на то, что произошел несчастный случай и для начала производства нет оснований", - сообщил пресс-секретарь.