Пт, 10.05.2019
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В фонтане найден труп мужчины

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Свеча.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вчера рано утром в центре Килинги-Нымме в фонтане был найден труп мужчины. По предварительным данным, произошел несчастный случай, пишет Pärnu Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, после 6 утра поступило сообщение о том, что в находящемся на территории автовокзала фонтане нашли тело 57-летнего мужчины.

"Точные причины смерти выяснит вскрытие, но собранная к настоящему моменту информация и обстоятельства произошедшего указывают на то, что произошел несчастный случай и для начала производства нет оснований", - сообщил пресс-секретарь.

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