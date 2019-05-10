Финский вундеркинд прибил Канаду, россияне справились с Норвегией

Российская сборная, получившая самый звездный состав на этом чемпионате мира, начала чемпионат матчем против Норвегии, в составе которой есть супер-стар(еющий) Патрик Торесен (экс-СКА и "Салават Юлаев), набирающий в слабом чемпионате Норвегии более очка за матч, две пятерки из того же чемпионата и игроки из чеккерских звеньев клубов Швеции. Из НХЛ - никого. Но и в таком составе викинги смогли дать россиянам бой. Счет, который был установлен к 57-й минуте никого не должен вводить в заблуждение - 5:0. Радовало большинство, радовали Дадонов, Малкин и Кучеров. Последний набрал три очка и нацелился на приз лучшему бомбардиру, который месяцем ранее он завоевал в регулярке НХЛ.

Радостей больше сборная России не доставила. Да, три шайбы заброшены в равных составах, но класс исполнителей у россиян такой, что эти три надо было умножать еще на три, но Россия часто мучалась с вязкой Норвегией, а норвежцы бросать не стеснялись по воротам, заставляя Василевского пяток раз спасать свою команду. Но и он в конце был бессилен после бросков Ульсена и Хулеса. Правда там сборная России к 55-й минуте уже практически "ушла" с площадки... Еще беспокоит процент выигранных россиян вбрасываний: норвежцы в этом компоненте были сильнее...

Что это было? Волнительный дебют? Акклиматизация? Поиск оптимальных сочетаний? В воскресенье россиянам играть с Латвией. Если Норвегия объективно не могла ничего противопоставить России, то подопечные Боба Хартли могут доставить россиянам куда больше неприятностей...

А в стольном граде Братиславе на лед вышли Канада и Финляндия. "Кленовые" проснулись к восьмой минуте, когда в их воротах уже побывала одна шайба. Каапо Какко - запомните это имя: 18 летний вундеркинд, 22+16 в 45 матчах за финский ТПС в этом сезоне, чемпион по молодежи и юниорам.

Каапо Какко ФОТО: Petr David Josek / AP