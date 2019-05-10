Пт, 10.05.2019
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  • Исчез из торгового центра: полиция просит помощи в поисках 90-летнего Виктора

Исчез из торгового центра: полиция просит помощи в поисках 90-летнего Виктора

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90-летний Виктор.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 90-летнего Виктора. Сегодня в 15.40 он пропал в торговом центре.

Мужчина вместе с женой был в тартуском торговом центре Tasku. В какой-то момент женщина упустила Виктора из виду. Его искали и в торговом центре, и на автовокзале, но поиски не принесли результатов.

Рост Виктора 165 см, у него короткие седые волосы. Он был одет в темно-серую куртку с капюшоном и темные брюки со стрелками. На голове у него была черная кепка, а с собой - синий мешок для покупок и светлая куртка. У Виктора нет с собой мобильного телефона.

По состоянию здоровья Виктору сложно понимать происходящее вокруг. Он живет в Рынгу и не сможет самостоятельно добраться до дома.

Всех, кто видел Виктора после 15.40 или располагает информацией, которая помогла бы установить его местонахождение, просят сообщить об этом по экстренному номеру 112.

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