Исчез из торгового центра: полиция просит помощи в поисках 90-летнего Виктора

Мужчина вместе с женой был в тартуском торговом центре Tasku. В какой-то момент женщина упустила Виктора из виду. Его искали и в торговом центре, и на автовокзале, но поиски не принесли результатов.

Рост Виктора 165 см, у него короткие седые волосы. Он был одет в темно-серую куртку с капюшоном и темные брюки со стрелками. На голове у него была черная кепка, а с собой - синий мешок для покупок и светлая куртка. У Виктора нет с собой мобильного телефона.

По состоянию здоровья Виктору сложно понимать происходящее вокруг. Он живет в Рынгу и не сможет самостоятельно добраться до дома.