Исчез из торгового центра: полиция просит помощи в поисках 90-летнего Виктора

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 90-летнего Виктора. Сегодня в 15.40 он пропал в торговом центре.
Мужчина вместе с женой был в тартуском торговом центре Tasku. В какой-то момент женщина упустила Виктора из виду. Его искали и в торговом центре, и на автовокзале, но поиски не принесли результатов.
Рост Виктора 165 см, у него короткие седые волосы. Он был одет в темно-серую куртку с капюшоном и темные брюки со стрелками. На голове у него была черная кепка, а с собой - синий мешок для покупок и светлая куртка. У Виктора нет с собой мобильного телефона.
По состоянию здоровья Виктору сложно понимать происходящее вокруг. Он живет в Рынгу и не сможет самостоятельно добраться до дома.
Всех, кто видел Виктора после 15.40 или располагает информацией, которая помогла бы установить его местонахождение, просят сообщить об этом по экстренному номеру 112.