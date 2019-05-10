Сб, 11.05.2019
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Пропавшего 90-летнего Виктора нашли неподалеку от дома

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90-летний Виктор.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция сообщает, что пропавший сегодня 90-летний Виктор найден, с ним все в порядке. Ранее сообщалось, что в 15.40 он пропал в торговом центре Tasku в Тарту.

Несмотря на опасения близких, что пожилой мужчина не сможет сам добраться домой, сначала Виктор доехал до Эльва, а затем до Рынгу. В автобусе его заметила жительница Рынгу, которая позже увидела сообщение о поисках Виктора и позвонила на номер 112. Полицейские продолжили поиски Виктора в Рынгу, где полиции помогли местные дети. Они видели Виктора и показали полицейским направление его движения. 

„Полицейские нашли Виктора в Рынгу, с ним все в порядке. Благодарим позвонившую в полицию женщину, а также детей, которые помогли полиции на месте", - сказал лейтенант полиции Тартуского отделения полиции Тармо Нярап. 

"Если ваш близкий пожилой родственник пропал или заблудился, то следует об этом сообщить полиции незамедлительно, не тратя долгие часы на самостоятельные поиски", - добавил полицейский.

Ранее сообщалось, что Виктор вместе с женой был в тартуском торговом центре Tasku. В какой-то момент женщина упустила его из виду. Виктора искали в торговом центре и на автовокзале, но поиски не принесли результатов.

По состоянию здоровья Виктору трудно ориентироваться и понимать происходящее, поэтому родственники опасались, что он не сможет самостоятельно добраться до дома.

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