Пт, 10.05.2019
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Продлись, очарованье: Отть Тянак лидирует в первой части pалли Чили

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Ott Tänak - Martin Järveoja Tšiili rallil

ФОТО: Andre Lavadinho / imago images / PanoramiC

Три спецучастка из 16 запланированных проехали гонщики на стартовавшем впервые Ралли Чили. Лидерство, пусть и без крупного запаса, захватил Отть Тянак.

Тянаку кровь из носа нужна победа на Ралли Чили, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победы в итоговом зачете. Отть взял сразы быка за рога, победив на втором спецучастке. А на первом и третьем Тянак проходил с такой скоростью, которая позволила ему получить перед дневной (по нашему времени - вечерне-ночной) сессией гандикап в 6,1 перед Себом Ожье и 6,6 секунды перед лидером общего зачета Тьерри Нойвилем.

Сегодня в программе еще три спецучастка.

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