Продлись, очарованье: Отть Тянак лидирует в первой части pалли Чили

Тянаку кровь из носа нужна победа на Ралли Чили, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победы в итоговом зачете. Отть взял сразы быка за рога, победив на втором спецучастке. А на первом и третьем Тянак проходил с такой скоростью, которая позволила ему получить перед дневной (по нашему времени - вечерне-ночной) сессией гандикап в 6,1 перед Себом Ожье и 6,6 секунды перед лидером общего зачета Тьерри Нойвилем.