Картофельное поле в Старом городе Таллинна: департамент прокомментировал ситуацию

По словам гендиректора Департамента охраны памятников старины Сийма Райе, статья 52 закона об охране памятников старины, регулирующая разрешение на проведение работ в охраняемой зоне, гласит, что для осуществления в заповедной зоне вскрышных работ, порубок, раскопок и иных работ, связанных с перемещением или досыпкой грунта, необходимо иметь разрешение. "Происходящее на улице Харью не является земляными работами и отвечает как так называемой повседневной практике в защите памятников старины, так и правилам земляных работ в Таллинне. На этой глубине нет также и археологического культурного слоя, который мог бы быть поврежден подобными действиями. Кроме того, разбивка картофельных грядок не противоречит правилам благоустройства в Таллинне. То есть разбивка грядок в Старом городе или посадка цветов на охраняемых в качестве заповедной зоны кладбищах не требует разрешения Департамента охраны памятников старины",- отметил Райе.

Поскольку это не вопрос охраны памятников старины или нарушения Закона об охране памятников старины, Департамент охраны памятников старины не считает нужным в данной ситуации вмешиваться в спор. "Мы понимаем аргументы обеих сторон — как попытки владельца привлечь внимание к усилиям убедить городские власти довести дело до разрешения, так и желание горуправы видеть участок на улице Харью целостным, таким, как предусмотрено проектом. И все же на настоящий момент эти действия не несут вреда историческому наследию", - отметил Райе.

Однако Таллиннская горуправа, ссылаясь на то же самое положение закона, считает, что собственник участка по улице Харью, 30, закон нарушает. "Таким образом, создание картофельного поля в зеленой зоне вдоль улицы Харью, которому такое большое внимание уделяла пресса, является незаконным и караемым действием, - заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Функция назначения наказания возложена на Департамент охраны памятников старины».

Закон предусматривает наказание за проведение работ без разрешения департамента в виде штрафа размером до 300 штрафных единиц. За то же действие, совершенное юридическим лицом, штраф может достигать 32 тысяч евро.

Отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования в четверг провел на месте осмотр, выявил нарушения и представит соответствующие материалы Департаменту охраны памятников старины.

Таллиннское городское собрание решило установить на спорный участок недвижимости по адресу улица Харью, 30, на котором создана Ныэласильмаская опорная стенка, принудительное владение в пользу города. Исходя из постановления суда и необходимости найти наименее обременительное для собственника решение, город установил в целях сохранения дорожного сооружения платное принудительное владение на 35 квадратных метров этого участка недвижимости.

Как сообщал вчера Postimees, бизнесмен Хейно Вийк десять лет ведет спор с горуправой из-за своего участка перед церковью Нигулисте. Чтобы использовать территорию целесообразно, он решил ее перепахать и посадить картошку.

Предприятию Вийка Uranos OÜ принадлежит недвижимость площадью в 715 квадратных метров на улице Харью перед церковью Нигулисте. В 2007 году город самовольно возвел на недвижимости Вийка две постройки: опорную стену на улице Трепи и один из столбов ворот на улице Ныэласильма. С этого началась длительная судебная тяжба.

В 2012 году бизнесмен добился победы над городом в окружном суде, предъявив доказательства того, что город сознательно и незаконно возвел постройки на его участке и препятствовал Вийку использовать недвижимость. Суд согласился с предпринимателем и велел снести стену и ворота и привести территорию в прежний вид, который был до строительно-раскопочных работ. Однако это до сих пор не сделано, и все, кто гуляет по улице Харью, могут увидеть, что стена и ворота Ныэласильма по-прежнему на своем месте.