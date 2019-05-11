Тайный бизнес россиян в Таллинне: секс-оргии на камеру и насилие

Уполномоченный по равноправию Лийза Пакоста

Мы действительно получили сообщение, сразу же проконсультировались с полицией и затем немедленно перенаправили обратившегося в полицию, чтобы он подал заявление. Хорошо, что дело разрешилось. Со своей стороны, я прошу всех тех, кто заметит или знает нечто подобное, немедленно обратиться за помощью. Самой жертве торговлей людьми бывает трудно это сделать.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне:

Если полиция получает сообщение, что к кому-то применяют сексуальное насилие, или возникает подозрение, что сексуальные услуги оказывает несовершеннолетний, мы относимся к этой информации очень серьезно. В середине апреля в полицию поступило, например, сообщение, что в Таллинне, в частном доме в Пирита лишили свободы гражданку Великобритании, которая участвует в порнографических трансляциях. В момент полицейской проверки в доме находились пять девушек из Британии и одна женщина из Румынии. Все женщины находились в доме добровольно, никто, по их словам, их не обижал. По мнению женщин, полиции мог сообщить об этом кто-нибудь из встревоженных зрителей трансляции.

Если никого к этой деятельности не принуждают, пока эту услугу не оказывают несовершеннолетние, речь идет о легальной деятельности. Люди, которые подозревают, что кого-то заставляют участвовать в таких шоу против их воли или что речь идет о несовершеннолетних, всегда сообщайте сначала об этом полиции, которая может проверить обстоятельства.