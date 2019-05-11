Сб, 11.05.2019
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Тайный бизнес россиян в Таллинне: секс-оргии на камеру и насилие

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  • Пачка сока Aura помогла разоблачить порно-бизнес в Таллинне
  • Владельцы квартир шокированы произошедшим
  • Теперь порно-бизнес переехал из Эстонии в Колумбию
  • Порно снимали, прикрывшись IT-фирмой

"Совещание" в квартире в офисном здании Fahle, сдававшейся программистам.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Предполагаемое грубое насилие над молодыми женщинами, шокированные владельцы недвижимости, раздраженные соседи, разнесенные дорогие съемные квартиры и подозрение в торговле людьми – вот реальность, обнаружившаяся полгода назад, когда в Таллинне открыла главный филиал своего тайного бизнеса по организации интернет-оргий известная российская сетевая компания, пишет Postimees.

Вторник, 2 мая 2019 года. В десяти таллиннских квартирах и домах паника. Со стен арендного жилья сорвали сотни веб-камер, в стиральные машины до отказа напихали белье, шла тщательная уборка помещений, уже были куплены авиабилеты, чтобы скрыться. Последние полгода в этих помещениях днем и ночью камеры запечатлевали малейшее движение жильцов. Особенно, когда они занимались сексом. Но произошло нечто важное и неожиданно все кончилось.

Паника и гнев царили и на форумах любителей секса. Говорили об исчезновении русских, жаловались на то, что остались одни колумбийки. Никто еще не догадывался, что один из важнейших филиалов российской порнопромышленности, находившийся в Таллинне, внезапно приказал долго жить.

Postimees вместе с несколькими иностранными журналистами и веб-активистами обнаружил, что еще днем ранее в Таллинне действовали минимум восемь съемных квартир, которые были приспособлены именно для того, чтобы продавать на портале за деньги снятую на видео и показанную в режиме онлайн сексуальную жизнь проживавших там молодых людей.

Знаменитый шестой этаж офисного здания Fahle на Тартуском шоссе, дорогая квартира в центре Foorum на Нарвском шоссе, прекрасно расположенная квартира в Кадиорге на Лийваоя, 10 и роскошная квартира на Туви 22/2 – лишь некоторые примеры… Меньше чем за 1500 евро в месяц такую квартиру не снимешь – об этом говорят и объявления, оставшиеся на просторах интернета.

В Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.

Сами молодые люди привозились сюда с Украины, из Белоруссии и России – всего их было здесь 26 и у всех была только шенгенская туристическая виза.

Их поставили в полную зависимость от собственников – им дали жилплощадь, привезли еду и питье, деньги распределялись в зависимости от того, сколько давали клиенты в сети. Два раза в день приходилось заниматься на камеру сексом – оральным, анальным, вагинальным, каждый день. В день оставалось лишь несколько свободных часов без камеры.

Бизнесом управляли из России. Организатором была известная в России веб-среда Bongacams, юридически ее представляет фирма Proweb Progressive Development Ltd, зарегистрированная в Никосии на Кипре. Чтобы найти квартиры в Эстонии, нашли местную эстонскую IT-фирму, которая снимала квартиры в аренду якобы под офис, чтобы работники могли «программировать». Все должно было происходить тайно, в Эстонии посещение сайта заблокировали – чтобы не дай бог кто-то не узнал участников.

Если бы только собственники знали, что на самом деле представляло собой это программирование… «Какая-то компания арендует у нас, да, которая занимается программированием. Они в следующем месяце съезжают», - сказал Postimees владелец квартиры на Туви, когда у него поинтересовались, почему квартира опять сдается.

Когда мы присылаем ему ссылку на фотографии из квартиры, где видно, чем в действительности занимались жильцы, он сильно пугается. «Для нас это было большим шоком. Завтра я предъявлю ему запрос о его деятельности!» - заявил он.

Помимо восьми эстонских квартир, пять таких же были открыты в Южной Америке – в Колумбии. Таллинн и Богота – очень интересный выбор.

Изготовление и участие в интернет-порнографии – само по себе не преступление, это подтверждает и эстонская полиция. Пока это не касается несовершеннолетних и никого не заставляют этим заниматься. В случае иностранцев, правда, возникает вопрос о наличии вида на работу.

Но проблемы у бизнеса начались вовсе не из-за секс-промышленности и молодых иностранцев. Первые тучи начали сгущаться над ним 5 октября прошлого года, когда квартиры в Эстонии только были выведены в онлайн.

У нее возникла ссора с ее партнером Джоном, который в конце концов со всей дури ударил ее в лицо прямо перед камерой. Девушка заплакала, пыталась себя защитить, но Джон не перестал ее бить.

В одной из квартир выяснилось, что живущая там троица так любит алкоголь, драки и гулянки, что не дают жизни соседям. Кто-то пытался той ночью громко орать из окна и чуть не выпрыгнул с третьего этажа. Это было первое столкновение компании с полицией, на месте побывала скорая, полиция обнаружила множество камер и были записаны личные данные присутствовавших.

Еще более жесткой ситуация стала в ночь на 28 февраля. Есть серьезные подозрения, что той ночью было применено насилие к 22-летней девушке из Белоруссии, жившей в одной из тех квартир и фигурировавшей на сайте под именем Эмили.

У нее возникла ссора с ее партнером Джоном, который в конце концов со всей дури ударил ее в лицо прямо перед камерой. Девушка заплакала, пыталась себя защитить, но Джон не перестал ее бить. Она побежала на балкон курить, а затем в ванную, откуда Джон вытащил ее за волосы по полу. После этого Эмили несколько дней пролежала в постели.

После этого случая стали поступать сигналы, на которые отреагировали некоторые иностранные веб-активисты, которые стали активно выяснять местонахождение квартир. Обращения в службу поддержки сайта и к российской полиции ни к чему не привели, сами пользователи не могли выдать свое месторасположение  - штраф за это составил бы 50 000 долларов.

Наконец, дело стал расследовать украинский женский фонд, с помощью которого были привлечены «хакеры». Круглосуточно и ежедневно они следили за видео с камер, чтобы обнаружить хоть что-то, что пролило бы свет на местонахождение квартир. Жители Таллинна узнали бы уже по этой фотографии новые здания около Кадриорга.

В этом здании в Кадриорге устраивались оргии на камеру и, как утверждается, было применено насилие к девушке из Белоруссии. 

ФОТО: Aivar Pau

Этот снимок впоследствии стал подтверждением того, где все это произошло.

Решающей стала маленькая фотография, где на столе стоит литровая пачка сока, которые продаются только в Эстонии – клюквенный напиток Aura, это дало следователям направление поисков.

С помощью IP-адресов, обработки фотографий и карт, наконец, был обнаружен дом в Кадриорге. За этим последовали обращения к эстонскому уполномоченному по  равноправию и заявление в местную полицию.

Следователь Пыхьяской префектуры Ардо Ранне говорит, что заявление о насилии поступило в полицию из-за границы в апреле.

Во всех документах и коммерческом регистре значилось, что ее основной сферой деятельности являются инфотехнологии, у нее был приличный оборот. 

«Наши сотрудники побывали на месте и побеседовали с двумя супружескими парами, которые там в тот момент находились. Пары из Украины из Белоруссии заверили, что живут в поле зрения камер совершенно добровольно, позволяя снимать свою в том числе интимную жизнь 24/7. Среди прочего, чтобы сделать трансляцию более интересной, они якобы инсценировали насилие и насильственный секс, в ходе которого на самом деле никто не пострадал. Полицейские убедились, что никого к этой деятельности не принуждали», - говорит Ранне.

Но веб-активисты становились все более агрессивными. Последней каплей для бизнеса, вероятно, стали записи на форуме 2ch.hk, где долго следили за действиями некоторых привезенных в Эстонию порнозвезд, а затем разоблачили их личности и местонахождение в стране. Причем использовали для этого современные программы распознавания лиц.

В тот же день Postimees впервые написал о том, что в здании Fahle работает порнопромышленность. Это вбило последний гвоздь в крышку гроба местного порнобизнеса россиян – владельцы недвижимости свернули ее со дня по инициативе собственника квартиры, который сдал площадь в аренду через бюро недвижимости Uus Maa.

«История аренды данной квартиры – большое разочарование и для Uus Maa, и для владельца. Фирма, снимавшая ее, заявила, что хочет устроить там свою контору. Во всех документах и коммерческом регистре значилось, что ее основной сферой деятельности являются инфотехнологии, у нее был приличный оборот. На основании этих данных у нас не было причин отказать в сдаче в аренду», - сказал Postimees представитель Uus Maa Ристо Вяхи.

По его словам, квартира пострадала в результате всей этой деятельности.

«Сразу как мы получили информацию о неэтичной деятельности, которая отличалась от того, что мы знали, мы прекратили договор с арендатором и попросили жильцов немедленно съехать. Квартира получила повреждения и в настоящее время идут переговоры о возмещении ущерба», - сказал Вяхи.

Но был и еще один случай, который сейчас расследует полиция: один из наблюдателей за сайтом написал 4 мая, что парой дней ранее возник скандал между жильцами Ланной и Трэвисом. Служба поддержки пользователей Spygasm переполнилась сообщениями пользователей, которые писали, что Трэвис изнасиловал Лану перед камерами. Многих пользователей не удовлетворил ответ сайта, что якобы речь шла о садо-мазохистской игре, и обратились в полицию. На сегодняшний день Лана и Трэвис долго не появлялись на сайте.

Эта ветка тайной российской порнопромышленности в Эстонии на прошлой неделе приказала долго жить. Часть главных героев быстро скрылись в Колумбии. Но эстонской IT-фирме, которая официально снимала помещения, еще многое предстоит объяснить хозяевам недвижимости.

Уполномоченный по равноправию Лийза Пакоста

Мы действительно получили сообщение, сразу же проконсультировались с полицией и затем немедленно перенаправили обратившегося в полицию, чтобы он подал заявление. Хорошо, что дело разрешилось. Со своей стороны, я прошу всех тех, кто заметит или знает нечто подобное, немедленно обратиться за помощью. Самой жертве торговлей людьми бывает трудно это сделать.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне:

Если полиция получает сообщение, что к кому-то применяют сексуальное насилие, или возникает подозрение, что сексуальные услуги оказывает несовершеннолетний, мы относимся к этой информации очень серьезно. В середине апреля в полицию поступило, например, сообщение, что в Таллинне, в частном доме в Пирита лишили свободы гражданку Великобритании, которая участвует в порнографических трансляциях. В момент полицейской проверки в доме находились пять девушек из Британии и одна женщина из Румынии. Все женщины находились в доме добровольно, никто, по их словам, их не обижал. По мнению женщин, полиции мог сообщить об этом кто-нибудь из встревоженных зрителей трансляции.

Если никого к этой деятельности не принуждают, пока эту услугу не оказывают несовершеннолетние, речь идет о легальной деятельности. Люди, которые подозревают, что кого-то заставляют участвовать в таких шоу против их воли или что речь идет о несовершеннолетних, всегда сообщайте сначала об этом полиции, которая может проверить обстоятельства.

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