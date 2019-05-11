Решение принято: в Эстонии запретят использовать один тип шин

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал законопроект, согласно которому нешипованные зимние шины с 1 декабря 2022 года должны соответствовать международным требования и быть оснащены соответствующим символом.
«В Эстонии зимние морозы зачастую чрезвычайно изменчивы и становятся причиной тяжелых дорожных условий, в которых не все сейчас разрешенные шины с пометкой M+S подходят для передвижения. Из-за использования таких зимних шин может возникнуть опасность для всех участников дорожного движения, что в худшем случае закончится травмами или смертью», - говорит министр Аас.
Согласно действующей регуляции, обозначение M+S можно найти и на шинах, которые на самом деле не предназначены для использования зимой, а скорее подходят для использования в странах с теплой зимой, где в основном идет мокрый снег. «Требования к зимним шинам должны соответствовать нашему климату, чтобы увеличить безопасность на дорогах», - сказал Аас.
До сих пор не было обязательным, чтобы зимние шины (с отметкой M+S) были отмечены международным знаком зимних шин (гора с тремя вершинами и снежинка). Отметка присутствует на тех шинах, которые прошли технические испытания, чтобы подтвердить их соответствие требованиям для зимних шин.
Согласно законопроекту, еще несколько зим можно будет использовать шины только с отметкой M+S, чтобы дать возможность водителям использовать уже приобретенные шины. Но при приобретении новых шин водителям следует обращать внимание на их соответствие международным требованиям для зимних шин.
Такое требование действует, например, в Германии, где зимними шинами называют только те, у которых есть международная отметка соответствия. Подобное хотят ввести и в Швеции.
Также в планах ввести обязательное использование зимних шин для мопедов, которые сейчас могут и зимой ездить на летней резине. Поэтому уже следующей зимой с 1 декабря шины на мопедах должны иметь отметку M+S.
Поправка не распространяется на транспортные средства, использующие профессиональные шины для бездорожья. Так как некоторым транспортным средствам, например, приходится часто выезжать за пределы дороги для выполнения своих обязанностей, на таких транспортных средствах остается возможность использовать шины для бездорожья в течение всего года при условии, что они помечены символом POR.