Решение принято: в Эстонии запретят использовать один тип шин

«В Эстонии зимние морозы зачастую чрезвычайно изменчивы и становятся причиной тяжелых дорожных условий, в которых не все сейчас разрешенные шины с пометкой M+S подходят для передвижения. Из-за использования таких зимних шин может возникнуть опасность для всех участников дорожного движения, что в худшем случае закончится травмами или смертью», - говорит министр Аас.

Согласно действующей регуляции, обозначение M+S можно найти и на шинах, которые на самом деле не предназначены для использования зимой, а скорее подходят для использования в странах с теплой зимой, где в основном идет мокрый снег. «Требования к зимним шинам должны соответствовать нашему климату, чтобы увеличить безопасность на дорогах», - сказал Аас.

До сих пор не было обязательным, чтобы зимние шины (с отметкой M+S) были отмечены международным знаком зимних шин (гора с тремя вершинами и снежинка). Отметка присутствует на тех шинах, которые прошли технические испытания, чтобы подтвердить их соответствие требованиям для зимних шин.

Знак, который говорит о соответствии зимних шин международным стандартам. ФОТО: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Согласно законопроекту, еще несколько зим можно будет использовать шины только с отметкой M+S, чтобы дать возможность водителям использовать уже приобретенные шины. Но при приобретении новых шин водителям следует обращать внимание на их соответствие международным требованиям для зимних шин.

Такое требование действует, например, в Германии, где зимними шинами называют только те, у которых есть международная отметка соответствия. Подобное хотят ввести и в Швеции.

Также в планах ввести обязательное использование зимних шин для мопедов, которые сейчас могут и зимой ездить на летней резине. Поэтому уже следующей зимой с 1 декабря шины на мопедах должны иметь отметку M+S.