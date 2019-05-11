Три дня без еды: в Эстонии процветает торговля людьми

Как сказала научный сотрудник факультета права Тартуского университета Анна Маркина в интервью Радио 4, как правило, люди, оказавшиеся в такой ситуации, отправились в другую страну ради денег, и если еще пять лет назад жертвами трудовой эксплуатации становились эстонцы за рубежом, то сейчас это украинцы, молдаване, таджики – в Эстонии.

По словам специалиста, важно помнить, что людям оказывают помощь независимо от того, имеют они право работать в Эстонии или нет, поэтому не надо бояться обращаться в Инспекцию труда.

"Люди приезжают по туристической визе, у них не всегда есть основания здесь находиться, и это делает их уязвимыми, но они в любом случае могут обратиться за помощью. Например, один человек из третьей страны три дня ничего не ел, у него не было денег, он не мог уехать; ему быстро организовали возвращение домой, ночлег, накормили", – рассказала Анна Маркина.