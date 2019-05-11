В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут, в результате чего им были пропущены вызовы управления воздушным движением, передает The Independent.
Как сообщается, пилот проходил стажировку. Австралийское бюро по безопасности транспорта провело расследование, после чего выяснилось, что летчик воздушного судна до полета не спал чуть более суток, а позавтракал лишь плиткой шоколада с энергетическим напитком. На высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра), мужчина включил автопилот, почувствовав головную боль. Затем он потерял сознание на час.
Авиадиспетчерская служба пыталась несколько раз связаться с ним, однако, все попытки были безуспешны. Когда стажер пришел в себя, он посадил самолет.
Летчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Южной Австралии в Парафилд.