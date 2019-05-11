На ракетах, запущенных Ким Чен Ыном, нашли российские отпечатки

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) написало, что запуски ракет малой дальности были плановыми и не угрожали другим государствам. Якобы это были учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Испытания дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия проходили под руководством председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Но по прошествии недели выяснилось, что ракеты, запущенные Пхеньяном, могут быть вовсе не северокорейскими, а российскими.

Как пишет 10 мая NBC News, три ракеты, которые на прошлой неделе испытали северокорейские военные в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, хорошо знакомы военным экспертам. Они выглядят точно также как ракеты, которые российские военные активно продавали за рубеж и недавно разместили в Сирии.

Эти ракеты очень похожи на российскую баллистическую ракету малого радиуса действия "Искандер", которая уже более 10 лет находится на вооружении российской армии.

Как заявил изданию ведущий военный эксперт, руководитель компании ST Analytics, преподаватель университета бундесвера в Мюнхене Маркус Шиллер, на северокорейских ракетах есть множество российских технологических отпечатков. По его словам, если даже исключить фактическую закупку ракет у России, то у Пхеньяна могли быть ключевые детали, доставленные, может быть, не напрямую из России, а через третьи страны. А корпус и планер могли, действительно, изготовить на месте. поэтому траектория полета ракет, запущенных Пхеньяном, напоминала поведение российского "Искандера".

"Искандеры" представляют особый интерес для Северной Кореи, пишет NBC. Они предназначены для полетов на высоте около 40 км с возможной корректировкой навигации в полете. Эти ракеты используют слабые места в противоракетной обороне США и Южной Кореи, на вооружении которых стоят ракетные батареи Patriot и система ПРО THAAD. К тому же "Искандеры" быстрее запускаются, а значит, их сложнее уничтожить на земле. Кроме того, в российской ракете применяется усовершенствованная система наведения, благодаря чему "Искандер" способен более точно поражать цели в сравнении с другими ракетами этого класса.

Сразу после запуска трех северокорейских ракет в США заявили, что не видят в этом никаких угроз для себя. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что учения с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия, проведенные Пхеньяном, не угрожали США, Японии или Республике Корея. "Эти стрельбы были относительно небольшой дальности, и мы знаем, что это были не межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Помпео.