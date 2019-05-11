На ракетах, запущенных Ким Чен Ыном, нашли российские отпечатки

4 мая Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море, передает Newsru.com.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) написало, что запуски ракет малой дальности были плановыми и не угрожали другим государствам. Якобы это были учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью оценить и проверить умение военнослужащих обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Испытания дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия проходили под руководством председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.
Но по прошествии недели выяснилось, что ракеты, запущенные Пхеньяном, могут быть вовсе не северокорейскими, а российскими.
Как пишет 10 мая NBC News, три ракеты, которые на прошлой неделе испытали северокорейские военные в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, хорошо знакомы военным экспертам. Они выглядят точно также как ракеты, которые российские военные активно продавали за рубеж и недавно разместили в Сирии.
Эти ракеты очень похожи на российскую баллистическую ракету малого радиуса действия "Искандер", которая уже более 10 лет находится на вооружении российской армии.
Как заявил изданию ведущий военный эксперт, руководитель компании ST Analytics, преподаватель университета бундесвера в Мюнхене Маркус Шиллер, на северокорейских ракетах есть множество российских технологических отпечатков. По его словам, если даже исключить фактическую закупку ракет у России, то у Пхеньяна могли быть ключевые детали, доставленные, может быть, не напрямую из России, а через третьи страны. А корпус и планер могли, действительно, изготовить на месте. поэтому траектория полета ракет, запущенных Пхеньяном, напоминала поведение российского "Искандера".
"Искандеры" представляют особый интерес для Северной Кореи, пишет NBC. Они предназначены для полетов на высоте около 40 км с возможной корректировкой навигации в полете. Эти ракеты используют слабые места в противоракетной обороне США и Южной Кореи, на вооружении которых стоят ракетные батареи Patriot и система ПРО THAAD. К тому же "Искандеры" быстрее запускаются, а значит, их сложнее уничтожить на земле. Кроме того, в российской ракете применяется усовершенствованная система наведения, благодаря чему "Искандер" способен более точно поражать цели в сравнении с другими ракетами этого класса.
Сразу после запуска трех северокорейских ракет в США заявили, что не видят в этом никаких угроз для себя. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что учения с использованием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия, проведенные Пхеньяном, не угрожали США, Японии или Республике Корея. "Эти стрельбы были относительно небольшой дальности, и мы знаем, что это были не межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Помпео.
Но, как пишет NBC News, несмотря на это заявления, в сценарии сражения такие ракеты, вероятно, будут использоваться для атаки целей, находящихся далеко за линией фронта, таких как военные базы США в Южной Корее. Там дислоцировано около 28 тысяч американских военнослужащих и еще десятки тысяч членов их семей, а также гражданские служащие Министерства обороны США.
Директор Программы по нераспространению и политике в области ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований Майкл Эллеман говорит, что дальнейший анализ характеристик и траектории ракет должен показать, действительно ли они были произведены в России.
"Ключевым моментом тут является то, что никто не может создать новую систему, не предприняв определенные меры для ее разработки. Я не увидел ничего, что свидетельствовало бы о таких действиях Пхеньяна", - сказал Эллиман.
Как напомнил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан, Россия не имеет права продавать ракеты Северной Корее из-за международных санкций, введенных ООН в отношении Пхеньяна еще в 2006 году. Но, возможно, что Северная Корея воспроизвела копию "Искандера" - и это уже не первый случай такого "клонирования".
К примеру, у Южной Кореи есть ракеты, производство которых было вдохновлено "Искандерами" - Hyunmoo-2. У Китая также есть подобная ракета - DF-12 или M20, которая также была настроена с учетом экспорта. Один из его покупателей, Катар, выставил их на параде в 2017 году.
Ракетная система "Искандер" стоит на вооружении с 2006 года. Версия "Искандер-М", используемая российскими военными, имеет длину более 7 метров, может весить более 4 тонны и имеет дальность от 400 до 500 км. Впервые Россия применила "Искандер" в боях в 2008 году против Грузии.
Ракеты "Искандер" долгое время были источником напряженности в Европе, и президент США Дональд Трамп назвал их главной причиной своего решения в феврале этого года разорвать договор о ядерных силах средней дальности от 1987 года, который запрещает производство, испытание и развертывание крылатые и баллистические ракет с дальностью от 500 до 5500 км.
Такие ракеты достигают своих целей всего за несколько минут, не оставляя времени для лиц, принимающих решения, и повышают вероятность глобального ядерного конфликта из-за ложного предупреждения о запуске. Москва утверждает, что радиус действия "Искандер-М" чуть ниже эксплуатационного предела и не должен рассматриваться как нарушение договора.
С самого начала Россия рассматривала ракету "Искандер" как потенциальное оружие для экспорта. Чтобы избежать столкновения с международными ограничениями в области нераспространения, Россия для продажи другим странам выпускает менее внушительную версию с ограниченным диапазоном.
На сегодня Россия продала эту модификацию ракеты - "Искандер-Е" - Алжиру и Армении. Обсуждался экспорт в Иран, Ливию, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзию и Саудовскую Аравию.