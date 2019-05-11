Самолет с российскими туристами экстренно вернули в аэропорт

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - рассказал он.

В свою очередь один из пассажиров данного рейса подтвердил агентству, что у самолета спустилось колесо правого шасси.

"Нам сообщили, что в ближайшее время туроператор - Anex Tour - будет решать вопрос с расселением пассажиров в отели, - сказал собеседник агентства. - Пока мы ожидаем информации в одном из терминалов".