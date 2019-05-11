Отравление? Дочери Доренко усомнились в причине смерти отца и выдвинули свою версию

Дочь журналиста назвала его вторую жену Юлию заинтересованным в его смерти лицом. Екатерина пояснила, что просит не сжигать тело отца, а провести тест ДНК, чтобы выявить причину смерти. "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут - концы в воду", - заключила она.

По словам Разина, дочери Доренко подозревают, что отца отравили, и в результате кремации могут быть скрыты следы убийства. Утром в пятницу между женой и дочерьми журналиста возникла стычка на Троекуровском кладбище по поводу способа погребения покойного. Супруга Доренко настаивает на кремации, дочери - на захоронении в гробу, передает Newsru.com.

Сотрудник кладбища рассказал "Комсомольской правде", что дочки журналиста начали кричать на его жену и чуть не подрались с ней. "Даже полиция приехала. Дочки заявили, что это Юля виновата в смерти отца. Чуть ли не она его отравила, потому и хочет теперь поскорее тело сжечь, чтобы замести следы", - сообщил собеседник издания.

По словам Разина, в ситуацию пришлось вмешаться юристу, чтобы установить, что имеет право принять окончательное решение по вопросу погребения. "Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел", - добавил продюсер.

Юрист Александр Сыромятников объяснил КП, что Юлия Силявина, являясь законной супругой Доренко, имеет право распорядиться его похоронами по своему усмотрению.

"Не думаю, что Екатерине и Ксении удастся что-либо. Максимум примут у них заявление, устроят проверку доследственную. Но что проверять, когда судебно-медицинские эксперты уже установили причину смерти. И никакого криминального подтекста в ней нет", - прокомментировал юрист.

Напомним, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Доренко стала гемотампонада - нарушение функций сердца, при котором в нем скапливается жидкость, препятствующая функционированию органа. Он умер от разрыва аорты.

Коллега Доренко назвал бредом версию дочерей журналиста о его отравлении и причастности к этому супруги. Знакомый с ситуацией источник ТАСС заявил, что в дополнительной экспертизе причины смерти Доренко необходимости нет.

"Дополнительной экспертизы не будет, так как все проведенные исследования позволили установить причину смерти Доренко. Она наступила от естественных причин - разрыва аневризмы аорты сердца", - сказал источник, добавив, что экспертиза не выявила следов отравления.

В окружении журналиста ТАСС сообщили, что Доренко высказывал при жизни шутливые пожелания, чтобы его кремировали после смерти. "Он многократно шутил о своей смерти, публично высказывал пожелание о том, что его надо кремировать после смерти, а прахом удобрить растения или развеять его где-нибудь", - сказал собеседник агентства.

Сергей Доренко скончался в Москве 9 мая за рулем мотоцикла. В какой-то момент ему стало плохо, и он потерял управление. Мотоцикл Triumph завалился набок, пролетел несколько десятков метров по дороге и врезался в ограждение. Врачи боролись за жизнь журналиста около часа, но спасти его не удалось. Он умер не приходя в сознание. Доренко было 59 лет.

В 2012 году журналист оформил развод с первой супругой Мариной, чтобы расписаться с гражданской женой, своей сотрудницей Юлей Силявиной, родившей ему двух дочерей. От первого брака, который продлился 30 лет, у Доренко трое детей - две дочери и сын.