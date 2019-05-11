Оскорбили на пустом месте: житель Эстонии обратился в полицию из-за публикации в Facebook

Известный в Ляэне-Вирумаа местный политик и бывший спортсмен Раудсепп в конце апреля стал жертвой клеветы. Когда один человек, который считал себя обманутым, свое недовольство выплеснул на чужую фирму, но назвал имя Паво Раудсеппа, не выбирал слов и оскорбил его публично, Раудсепп отправился в Раквереское отделение полиции.

Интересно, что жалобщик самого Раудсеппа никогда не видел. А по словам предпринимателя, он привык заказанные дрова доставлять лично. «Поскольку речь шла о местном жителе, позвонил и узнал, был ли он недавно на соревновании тяжеловесов в Вяйке-Маарья. Выяснилось, что был. Потом спросил, видел ли он ведущего в белом пиджаке. Ответил, что видел. Когда сказал, что это и есть Паво Раудсепп, который якобы привез ему дрова, он сильно удивился», - рассказывает Раудсепп. После этого жалобщик принес ему извинения, опубликовал пост с извинениями и в Facebook и удалил предыдущую публикацию, содержание которой уже вызвало вопросы среди знакомых предпринимателя.

По словам Раудсеппа, он обратился в полицию, поскольку посчитал, что в данном случае недостаточно извинений. Поскольку автор поста все же признал свою ошибку, принес извинения и изменил публикацию, в этот раз история ограничилась только уроком для одной стороны конфликта и ударом по репутации другой.

«Теперь все звонят и расспрашивают меня, в том числе и однопартийцы. Конечно, после беседы он написал пост с извинениями и сказал, что не знает, как так вышло, что мое имя оказалось в этом посте, но это не меняет случившегося», - сказал Раудсепп.

«Подумайте сами, если вы опубликуете статью с заголовком, что Паво Раудсепп ударил отца двух детей ногой в лицо, что аж кровь полетела в разные стороны. А позже принесете извинения, но это не изменит сделанного и не поможет избежать возможных последствий», - возмущается предприниматель.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Раквереского отделения полиции Йоэля Алла, при публикации поста, который в интернете доступен всем, каждый человек должен осознавать влияние своих слов и быть готовым за них отвечать.

«За последние годы было несколько случаев, когда опубликованное в интернете позже при проверке оказывалось ложью, но ущерб уже был нанесен и сказанное уже нельзя было забрать назад», - сказал Алла. Он советует вместо того, чтобы винить кого-то публично, связаться с полицией и сообщить о нанесенном ущербе или подозрении.

Раудсепп рассказал, что и раньше получал возмущенные отзывы о якобы своей работе от людей по телефоны. При этом, его заказчиками являются в основном постоянные клиенты, а эти возмущенные люди никогда не делали у него заказ.

«Это не первый раз, когда меня необоснованно отчитывали, но впервые это опубликовали в Facebook», - говорит он, добавляя, что знает конкурентов, которые работают в той же сфере, но предпочитают оставаться анонимными и время от времени меняют телефонный номер. Поэтому более известный предприниматель становится жертвой нападок недовольных клиентов, которые к нему на самом деле и не обращались с целью купить дрова.

Он говорит, что хотя в случае новых и неизвестных продавцов дров может идти речь о мошенничестве, зачастую причиной этих недоразумений становится неосведомленность или недосказанность.