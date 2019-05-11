Видео: Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде - министр обороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс".

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

После окончания встречи президент проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.