Сб, 11.05.2019
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  • Видео: Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду

Видео: Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду

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Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.

Путин в качестве нападающего традиционно выступал в свитере под номером 11. В первом периоде матча он открыл счет, его поддержал товарищ по команде - министр обороны Сергей Шойгу, передает "Интерфакс"

Встреча завершилась со счетом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея" против сборной Ночной хоккейной лиги.

После окончания встречи президент проехал вдоль бортика, приветствуя трибуны. Похлопав в ладоши, он не заметил красный ковер, лежащий на льду, запнулся и упал. Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский помогли Путину подняться.

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