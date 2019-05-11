Видео: Путин забросил восемь шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду

Путин играл за команду "Легенды хоккея", ее противником была "Сборная Ночной лиги". Матч завершился со счетом 14:7 в пользу "Легенд".

"Восемь из четырнадцати шайб "Легенд" были заброшены президентом России Владимиром Путиным, который в общей сложности набрал 9 (8+1) очков", - цитирует пресс-службу Ночной лиги РИА "Новости". При этом на сайте лиги в статье о матче по-прежнему говорится, что Путин забил 9 шайб.

По данным пресс-службы, хет-триком отметился министр обороны РФ Сергей Шойгу, набрав три (3+0) очка. Также по шайбе за "Легенд" забросили Павел Буре, Сергей Федоров и Виталий Прохоров.

Впрочем, матч напоминал скорей игру в поддавки лично Путину: на протяжении всей игры защитники команды-соперника не слишком препятствовали президенту. Хуже всех с обороной справился Борис Ротенберг, просто проехавший мимо готовящегося поразить ворота Путина. Вратарь же вроде бы выставил щитки, но в последний момент приподнял ногу, и президентская шайба влетела в ворота.

защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне pic.twitter.com/9fmwC5CrEt — эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 10 мая 2019 г.

После матча вратарь "Сборной Ночной хоккейной лиги" Александр Мельников и вовсе признался Life, что гордится первой забитой ему президентом шайбой.

"Я очень горд тем, что президент забил мне первую шайбу. Честно скажу, что я видел шайбу, садился на шайбу, но, как она залетела, я вам не могу сказать, но она залетела. Такое бывает", - сказал он. При этом Мельников заявил, что не поддавался Путину, и все было по-серьезному.

Sports.ru отмечает, что президенту стремились помочь даже арбитры: в одном из эпизодов Путин подавал шайбу подъехавшим детям, а судья пытался поддержать его за локоть, чтобы удобнее было подняться. Однако глава государства довольно резко стряхнул его руку.

Путин забросил 10 шайб в матче. Соперники даже не делали вид, что хотят помешать. Вот, посмотрите: https://t.co/fw27dQgS6G



Но самый эпичный момент – вот этот. Президент подавал шайбу подъехавшим детям, а судья зачем-то придерживал его за руку, предлагая подняться pic.twitter.com/Y3K799H0kL — Sports.ru (@sportsru) 10 мая 2019 г.

Еще одним эпичным моментом матча, не попавшего в выложенную на YouTube запись, стало падение Путина во время круга почета. Приветствуя трибуны, президент не заметил расстеленный ковер и споткнулся об него. Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский не успели помочь главе государства. Путин, впрочем, быстро поднялся на ноги сам.