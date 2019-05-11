Сб, 11.05.2019
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  • Видео: Путин забросил восемь шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду

Видео: Путин забросил восемь шайб в хоккейном матче, а потом упал на льду
Дополнено в 14:00!

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Президенту РФ Владимиру Путину, похоже, все-таки не удалось побить личный рекорд по забитым шайбам на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Изначально сообщалось, что он стал автором 10 шайб в ворота соперников, но позже пресс-служба турнира снизила число забитых им шайб до девяти, а потом и до восьми. Столько же он забил в матче Ночной лиги в мае 2015 года, передает Newsru.

Путин играл за команду "Легенды хоккея", ее противником была "Сборная Ночной лиги". Матч завершился со счетом 14:7 в пользу "Легенд".

"Восемь из четырнадцати шайб "Легенд" были заброшены президентом России Владимиром Путиным, который в общей сложности набрал 9 (8+1) очков", - цитирует пресс-службу Ночной лиги РИА "Новости". При этом на сайте лиги в статье о матче по-прежнему говорится, что Путин забил 9 шайб.

По данным пресс-службы, хет-триком отметился министр обороны РФ Сергей Шойгу, набрав три (3+0) очка. Также по шайбе за "Легенд" забросили Павел Буре, Сергей Федоров и Виталий Прохоров.

Впрочем, матч напоминал скорей игру в поддавки лично Путину: на протяжении всей игры защитники команды-соперника не слишком препятствовали президенту. Хуже всех с обороной справился Борис Ротенберг, просто проехавший мимо готовящегося поразить ворота Путина. Вратарь же вроде бы выставил щитки, но в последний момент приподнял ногу, и президентская шайба влетела в ворота.

После матча вратарь "Сборной Ночной хоккейной лиги" Александр Мельников и вовсе признался Life, что гордится первой забитой ему президентом шайбой.

"Я очень горд тем, что президент забил мне первую шайбу. Честно скажу, что я видел шайбу, садился на шайбу, но, как она залетела, я вам не могу сказать, но она залетела. Такое бывает", - сказал он. При этом Мельников заявил, что не поддавался Путину, и все было по-серьезному.

Sports.ru отмечает, что президенту стремились помочь даже арбитры: в одном из эпизодов Путин подавал шайбу подъехавшим детям, а судья пытался поддержать его за локоть, чтобы удобнее было подняться. Однако глава государства довольно резко стряхнул его руку.

Еще одним эпичным моментом матча, не попавшего в выложенную на YouTube запись, стало падение Путина во время круга почета. Приветствуя трибуны, президент не заметил расстеленный ковер и споткнулся об него. Вячеслав Фетисов и Валерий Каменский не успели помочь главе государства. Путин, впрочем, быстро поднялся на ноги сам.

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