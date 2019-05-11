Свобода прессы Эстонии в опасности

На прошедшем в Таллинне и завершившемся в пятницу конгрессе EFJ особое внимание уделялось текущему состоянию прессы в Эстонии и ее развитию. Организатором конгресса со стороны Эстонии был Эстонский союз журналистов (EAL), который в этом году отмечает свое столетие и тем самым является одним из старейших объединений журналистов в Европе.

«Проведение конгресса EFJ в Таллинне было задумано в качестве выражения поддержки журналистам Эстонии и усилиям EAL, что в свете событий последнего времени и прозвучавших в последнее время заявлений на тему свободы прессы тем более важно, - сказала председатель EAL Хелле Тийкмаа. - Мы смогли из первых рук предложить почти ста представителям европейских организаций журналистов разностороннюю информацию о журналистском поле деятельности в Эстонии и текущем состоянии нашей свободы прессы».

По словам выступившей на конгрессе с речью президента Керсти Кальюлайд, учреждение Общества журналистов в 1919 году, всего через год после рождения эстонского государства, показывает, что свобода слова и свободное государство с самого начала шли рука об руку и что они были и остаются почти синонимичными. Кальюлайд сказала, что свобода прессы в Эстонии не уменьшилась, но она не является чем-то само собой разумеющимся, а требует внимания.

На вопрос президента EFJ Могенса Блихера Бьеррегорда, как сохранить свободу прессы и что Эстония могла бы сделать для этого, президент ответила: «У нас в Эстонии, а также в Латвии и Литве многие еще помнят, что означает отсутствие свободы прессы. Сейчас, в текущей ситуации, это является крайне важным знанием, основанным на непосредственном опыте».

По оценке Кальюлайд, чтобы поддержать свободу прессы, политики и экономические лидеры должны просто общаться с журналистами, честно отвечать на вопросы и предоставить руководителям в сфере медиа беспокоиться о качестве и уровне журналистики.

«Когда нет свободы прессы, это как если бы вообще не было свободы. Невозможно сказать, что общество демократично и свободно, просто у нас существуют определенные ограничения для СМИ», - сказала Кальюлайд.

Конгресс EFJ призвал журналистов и СМИ Эстонии продолжать свою работу и критику общества в качестве примера демократической нормы, сопротивляться любому давлению, которое может привести к авторитарному, популистскому и нетерпимому контенту в СМИ и политизированному национальному телерадиовещанию. Рийгикогу и правительству Эстонии EFJ напоминает в своем заявлении, что свобода прессы должна оставаться честной и что нужно учитывать, что журналистика является частью культурного пространства, а с журналистами нужно обращаться так же, как и с другими творческими личностями, и оказывать им такую же поддержку. Вместо создания препятствий нужно улучшать условия работы журналистов, в том числе создавая стипендии и систему поддержки журналистов-фрилансеров, чтобы инвестировать в лучшую журналистику.