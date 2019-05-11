Сб, 11.05.2019
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  • «Это нужно прекратить»: написание Таллинна за рубежом возмутило Урмаса Рейнсалу

«Это нужно прекратить»: написание Таллинна за рубежом возмутило Урмаса Рейнсалу

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Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Konstantin Sednev

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пообещал принять меры, чтобы в названии города Таллинна в зарубежных аэропортах и на продаваемых за границей билетах название Таллинна было написано правильно — с двумя буквами "н", передает Rus.ERR.

"Если это утверждение верное, тогда это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" еще во времена Вайно (Карл Вайно — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах — прим.ред.) были ожесточенные споры", - написал Рейнсалу в социальных сетях в субботу, 11 мая.

Рейнсалу ответил на пост бывшего депутата Рийгикогу парламента и эксперта по внешней политике Тоомаса Алаталу, который заметил, что, например, при вылете из Джерба или Фуэртевентуры пунктом назначении значится "Таллин". 

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