«Это нужно прекратить»: написание Таллинна за рубежом возмутило Урмаса Рейнсалу

"Если это утверждение верное, тогда это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго "н" еще во времена Вайно (Карл Вайно — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978-1988 годах — прим.ред.) были ожесточенные споры", - написал Рейнсалу в социальных сетях в субботу, 11 мая.