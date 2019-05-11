Взрыв на учениях в Латвии: пострадавший солдат НАТО умер в больнице

В пятницу в Рижской восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался албанский офицер Клодиан Тануши. Солдат пострадал во время взрыва в понедельник на полигоне в Адажи. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Министр обороны Артис Пабрикс выражает глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям солдата, его сослуживцам и народу Албании. "Я хотел бы поблагодарить врачей и сотрудников клиники интенсивной терапии, которые сделали все, чтобы бороться за жизнь солдата. Латвия очень благодарна своему союзнику Албании за вклад в боевую группу расширенного присутствия НАТО, - добавил Пабрикс.
Соболезнования близким и сослуживцам погибшего, вооруженным силам и народу Албании выразил также командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш. "Для каждой нации потеря солдата тяжела, и мы в этот тяжелый момент вместе с нашими союзниками", - говорит Калниньш.
Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Кришьянис Кариньш тоже выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибшего майора Тануши.
Латвия высоко ценит вклад Албании в миссию НАТО, подчеркнул Вейонис.
Глубочайшие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего и албанскому народу выразила председатель Сейма Инара Мурниеце.
В латвийском МИД подчеркнули, что Латвия всегда будет благодарна Албании за вклад в укрепление всего Североатлантического альянса, и выразили глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, унесшей жизни двух албанских военнослужащих, сообщили агентству LETA в МИД.
Как сообщалось, в результате взрыва на Адажском полигоне в понедельник погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная и были ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай.
В четверг тело погибшей при взрыве снаряда военнослужащей вооруженных сил Албании Зарифе Хасанаи доставили на родину.
В Латвии в составе боевой группы НАТО несут службу около 20 саперов из Албании.