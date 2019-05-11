Сб, 11.05.2019
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  • Фото: отчаявшиеся клиенты оставляют на двери ресторана послания для владельца

Фото: отчаявшиеся клиенты оставляют на двери ресторана послания для владельца

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Kaku Grill teavitab kliente, et on ajutiselt suletud, ning kliendid teavitavad Kaku Grilli oma soovidest.

ФОТО: Marko Saarm

Заведение Kaku Grill закрыто с осени, но клиенты до сих пор помнят вкус местных коронных блюд, сообщает Sakala.

Ресторан быстрого питания на улице Лосси в Вильянди сменил хозяина год назад и стал называться Kaku Grill. Но осенью его закрыли и выставили на продажу с ценой в 15 000 евро. На двери по-прежнему висит объявление, что ресторан закрыт временно. В течение последних нескольких недель на двери также появляются послания от клиентов, которые просят владельца вновь открыть ресторан. Первый обратившийся к владельцу хотел бы купить врап, а другой — бургер.

Осенью владелец Марко Кангур сказал, что закрывает Kaku Grill на зиму, поскольку это экономически более выгодное решение, чем держать его открытым. В январе он сказал, что разумным будет его открыть в мае, но не раньше.

На этой неделе владелец Kaku Grill отказался общаться с репортером Sakala и делиться планами на будущее.

Если еще зимой Kaku Grill был выставлен на продажу, то сейчас объявление пропало. 

ФОТО: Marko Saarm

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