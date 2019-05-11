Поздравляем! В Эстонии выбрали многодетную семью года

«Мы очень рады. Это очень большое признание, - сказала мать семейства Катрин Соон Lõuna-Eesti Postimees. - В моем окружении большое количество многодетных семей, которые настолько классные, что наградить их всех просто не получится. Это фокусирование на общих ценностях».

В ежегодном конкурсе, организованном Союзом многодетных семей Эстонии в сотрудничестве с Bigbank, участвовали 30 семей.

Семейство Соон, ставшее победителем, в течение последних 12 лет шаг за шагом приводит в порядок старый хутор. Семья переехала в Кяргула в 2007 году из Тарту, где Катрин и Михкель познакомились во время учебы в университете. В 2006 году они поженились.

По образованию Михкель - биолог, но сейчас он изготавливает в своей мастерской музыкальные инструменты - каннели. «Мне очень нравится музыка, и это мой способ создавать музыку», - говорит Михкель.

Основная работа Катрин сейчас - забота о десятимесячной Анни. Но вообще она работает воспитателем в детском саду. Кроме того, она участвует в музыкальном ансамбле Trio Soon/Piho/Lepasson и, находясь в отпуске по уходу за ребенком, изучает в университете специальную педагогику.