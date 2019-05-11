«Это не брак по любви»: Сеэдер о союзе с Центристской партией и EKRE

"Признаю, что нынешняя правительственная коалиция - это не брак по любви, но в политике нужно исходить из реальных возможностей, а не возвышенных чувств", - сказал Сеэдер.

"Нет, нам не нравятся популистские заявления EKRE и постоянное провоцирование СМИ для привлечения внимания своих сторонников, также не нравится их утопическая экономическая программа и многое другое", - отметил он.

"Отечеству", по словам Сеэдера, не нравится и договор Центристской партии с правящей российской партией "Единая Россия" и они продолжают настаивать на его аннулировании.

Он добавил, что членам партии также не нравятся заявления некоторых политиков Центристской партии в отношении оккупированного Крыма и войны на Украине, а также против европейских санкций.

Сеэдер предложил назначить почетным председателем Тунне Келама

На конгрессе "Отечества" Сеэдер предложил назначить ее почетным председателем Тунне Келама, передает BNS.

«В рядах "Отечества" есть члены, которые формировали суть "Отечества" еще до ее учреждения. Один из таких членов — Тунне Келам, борец за свободу, один из глав Конгресса Эстонии, председатель Комитета Эстонии, многолетний депутат Рийгикогу и Европейского парламента, бывший председатель ERSP и Isamaaliit, который боролся за независимость Эстонии и восстановление демократического правового государства», - сказал Сеэдер.

«Избрание Тунне Келама почетным председателем стало бы самым лучшим выражением благодарности Тунне, партии и Эстонии, за многолетнюю работу и годы, прожитые ради Эстонии. Когда среди нас есть такие люди, как Тунне Келам, у нас есть будущее и мы будем вечными», - сказал Сеэдер.