Rus.Postimees.eeТаллиннНевероятная удача: клиентка таллиннского ресторана обнаружила в устрице настоящую жемчужинуНевероятная удача: клиентка таллиннского ресторана обнаружила в устрице настоящую жемчужинуrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии11 мая 2019, 14:59Найденная в устрице жемчужина.ФОТО: ErakoguЖительнице Таллинна, решившей отпраздновать годовщину свадьбы в ресторане The Nautilus в Старом городе, улыбнулась редкая удача: в устрице она обнаружила настоящую жемчужину.Новость дополняется! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариижемчужинаресторанталлинн