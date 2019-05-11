Найденная в устрице жемчужина.

ФОТО: Erakogu

Жительнице Таллинна, решившей отпраздновать годовщину свадьбы в ресторане The Nautilus в Старом городе, улыбнулась редкая удача: в устрице она обнаружила настоящую жемчужину.

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