США готовятся повысить пошлины на весь импорт из Китая

При этом Трамп назвал двухдневные переговоры с китайском стороной конструктивными и особо выделил крепкие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог Пекина и Вашингтона продолжится, добавил глава государства. По его словам, установленные сборы могут быть отменены в зависимости от итогов дальнейших консультаций.

Пошлины на ряд китайских товаров были повышены в ночь на 10 мая, о чем Трамп объявил ранее. Таможенные сборы на товары общей суммой в 200 млрд долларов выросли с 10 до 25 процентов. При этом на некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. Таким образом, новые сборы затрагивают примерно половину импорта Соединенных Штатов из КНР.