Лукашенко похвалил Путина за небывалую жесткость

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - сказал он (цитата БелТА). Точная сумма ущерба станет известна после ревизии нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и оценки степени повреждения оборудования.

Лукашенко подчеркнул, что очень негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", - сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что затрагивал тему поставок загрязненной нефти с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Пекине. Конкретная сумма и механизм компенсации Белоруссии при этом не обсуждалась, но, по словам Лукашенко, российский лидер "понимает, что надо ущерб компенсировать".

"Мы больше всего потеряли от этого. Он [Путин] публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что говорил с Путиным о необходимости наказать виновных в поставках некачественной нефти. "И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (что редко бывает) для разборок", - сказал белорусский президент.

Он добавил, что вопрос компенсации за поставку загрязненной нефти не имеет никакого отношения к налоговому маневру, на почве которого между Белоруссией и Россией возникли разногласия. "Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они [в России] разбираются у себя сами", - сказал Лукашенко.

По его словам, "эпопея" для Белоруссии "подходит к концу, но для Европы она еще продолжается". Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в свою очередь сообщил журналистам, что на территории Белоруссии остается около 1 млн тонн загрязненной нефти, и предстоит огромная технологическая работа по ее вытеснению.

Из двух белорусских НПЗ "Нафтан" еще полностью не обеспечен чистым сырьем и работает на сниженной нагрузке, а Мозырский НПЗ работает на штатной мощности. Его полная очистка от загрязненной нефти по всем технологическим переходам завершится к 12 мая.

Напомним, в апреле стало известно, что в российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", содержится в десятки раз больше хлорорганических соединений, чем допускается по стандарту. Такие соединения приводят к коррозии и поломкам дорогостоящего оборудования.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов. Соответствующая стандарту нефть поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" в начале мая.

По данным Следственного комитета России (СКР), нефть в трубопроводе "Дружба" была загрязнена при попытке скрыть хищения. По версии ведомства, некачественная нефть была добавлена в узел слива нефти в селе Николаевка Волжского района Самарской области в марте-апреле 2019 года.

Далее нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

По делу арестованы четверо подозреваемых участников организованного преступного сообщества: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.