Картина дня: секс-оргии в Таллинне, новый закон для автовладельцев и неожиданная находка в ресторане

Тайный бизнес россиян в Таллинне: секс-оргии на камеру и насилие

Предполагаемое грубое насилие над молодыми женщинами, шокированные владельцы недвижимости, раздраженные соседи, разнесенные дорогие съемные квартиры и подозрение в торговле людьми – вот реальность, обнаружившаяся полгода назад, когда в Таллинне открыла главный филиал своего тайного бизнеса по организации интернет-оргий известная российская сетевая компания. Читать далее...

Решение принято: в Эстонии запретят использовать один тип шин

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал законопроект, согласно которому нешипованные зимние шины с 1 декабря 2022 года должны соответствовать международным требования и быть оснащены соответствующим символом. Читать далее...

Фото: жительница Таллинна не поверила своим глазам, когда увидела на тарелке в ресторане настоящее сокровище

Жительнице Таллинна, решившей отпраздновать годовщину свадьбы в ресторане The Nautilus в Старом городе, улыбнулась редкая удача: в устрице она обнаружила настоящую жемчужину. Читать далее...

Три дня без еды: в Эстонии процветает торговля людьми

В Эстонии в последнее время много случаев торговли людьми связано со сферой труда: работающими нелегально гражданами третьих стран легко манипулировать, они боятся попросить помощи, однако они могут обратиться в Инспекцию труда. Читать далее...

Клещи атакуют: названы самые опасные регионы Эстонии

В мае еще не поздно начать вакцинацию от клещевого энцефалита или обновить защиту от него, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...

«Это нужно прекратить»: написание Таллинна за рубежом возмутило Урмаса Рейнсалу

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пообещал принять меры, чтобы в названии города Таллинна в зарубежных аэропортах и на продаваемых за границей билетах название Таллинна было написано правильно. Читать далее...

Оскорбили на пустом месте: житель Эстонии обратился в полицию из-за публикации в Facebook

Мелкий предприниматель Паво Раудсепп, который занимается продажей дров, возмущен поведением конкурентов, работающих в той же сфере. Их недобросовестность, по его оценке, вредит репутации его фирмы и становится причиной необоснованных обвинений в его адрес от незнакомых людей. Читать далее...

Поздравляем! В Эстонии выбрали многодетную семью года

Союз многодетных семей Эстонии объявил семьей года семейство Соон из деревни Кяргула (волость Выру), состоящее из шести человек: матери Катрин, отца Михкеля и детей Мадли (12), Йоонаса (9), Юргена (8) и Анни (10 месяцев). Читать далее...

Фото: оплошность водителя привела к ДТП с участием трех машин