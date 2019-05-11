Сб, 11.05.2019
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  • Тянак удерживает лидерство на Ралли Чили, лидер сезона попал в жуткую аварию

Тянак удерживает лидерство на Ралли Чили, лидер сезона попал в жуткую аварию

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Восьмой спецучасток Ралли Чили принес Оттю Тянаку еще больший отрыв от Себа Ожье.

За два сегодняшних спецучастка отрыв Тянака от Ожье вырос на семь секунд и составляет уже полминуты. Отть грамотно проехал седьмой, а следом и восьмой, участки, уступив лишь немного Себастьяну Лёбу, но обогнав своего конкурента за второе место в общем зачете Себастьяна Ожье.

А вот лидеру мирового зачета не повезло: на восьмом же спецучастке машина "Хендай" под управлением Нойвиля несколько раз перевернулась и теперь напоминает кучу металлолома. Сам же бельгиец получил травмы, которе вынудили его обратиться за медицинской помощью в ближайший стационар.

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