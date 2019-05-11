Тянак удерживает лидерство на Ралли Чили, лидер сезона попал в жуткую аварию

За два сегодняшних спецучастка отрыв Тянака от Ожье вырос на семь секунд и составляет уже полминуты. Отть грамотно проехал седьмой, а следом и восьмой, участки, уступив лишь немного Себастьяну Лёбу, но обогнав своего конкурента за второе место в общем зачете Себастьяна Ожье.