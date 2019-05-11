Система ПВО Patriot. ФОТО: Sebastian Apel / AP / Scanpix

США направляют в регион Персидского залива систему ПВО Patriot и несколько дополнительных боевых кораблей в условиях нарастающей напряженности в отношениях с Ираном.

К боевой группе авианосца "Абрахам Линкольн", который уже прошел Суэцкий канал, присоединится десантный корабль "Арлингтон", сообщили американские официальные лица.

Ранее, по сообщению Пентагона, на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52.

В Пентагоне прямо связали эти шаги с угрозой возможных действий Ирана против американских сил в регионе.

В американском минобороны не уточнили, каких именно действий опасаются со стороны Ирана. В Тегеране эти заявления называют чушью и формой психологической войны, нацеленной на запугивание Ирана.

При этом иранское полуофициальное агентство ИСНА цитирует влиятельного богослова Юсефа Талабатай-Нежада, которые заявил, что весь американский флот можно уничтожить одной ракетой.

Защита американских интересов

В заявлении Пентагона подчеркивается, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать американские силы и интересы в регионе. "Министерство обороны продолжает пристально отслеживать деятельность иранского режима", - добавили в военном ведомстве.

Система Patriot, способная сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты даже самых новых типов, развертывается на случай возможного нападения со стороны Ирана, указали в Пентагоне.

Источники американских СМИ рассказали, что посещение региона "Арлингтоном" было запланировано давно, но теперь перенеслось на более ранний срок. Корабль дает дополнительные возможности управления войсками.

В минувшее воскресенье советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что все эти маневры призваны "послать четкий и безошибочный сигнал" иранскому режиму, что любое посягательство на американские интересы в регионе "встретит неумолимый силовой отпор".

Анализ. Давление на Иран или что-то большее?

Джонатан Маркус, обозреватель Би-би-си по дипломатическим и военным вопросам

Началась настоящая битва за судьбу иранской ядерной сделки.

В течение года после того, как администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения, Иран и все остальные участники продолжали его соблюдать. И главный наблюдатель, Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало это: Иран выполняет свою часть сделки.

Однако для администрации Трампа проблема была не в том, соблюдает или не соблюдает Иран соглашение - там просто говорили, что оно плохое. С чем не согласны основные европейские союзники США, наряду с Россией и Китаем. Таким образом, администрация Трампа усиливает давление на Тегеран.

Давление на экономику Ирана оказалось суровым, и иранское правительство теперь решило действовать - заявив, что больше не будет соблюдать ограничения по хранению обогащенного урана и тяжелой воды, а также установив предельные сроки по выполнению обязательств для других сторон.

Дипломатов ждут несколько сложных месяцев, без какой-либо гарантии на успех. Администрация Трампа хочет видеть свою конечную цель - крах ядерной сделки. Но вероятность конфликта, пусть и случайного, а не преднамеренного, увеличивается.

Спираль напряженности

Год назад президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, которое США заключили вместе с Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем. Соглашение предусматривало ограничение иранской программы обогащения урана и допуск в страну международных инспекторов в обмен на смягчение санкций.

Выйдя из соглашения, США восстановили санкции, сильно осложняющие любые внешнеторговые операции Ирана, а в прошлом месяце распространили их на поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции, для которых ранее было сделано исключение.

Одновременно Вашингтон объявил террористической организацией Корпус стражей Исламской революции, ответственный, среди прочего, за разработку ядерного оружия, баллистических ракет и вооруженное вмешательство в других странах и регионах, таких как Сирия.

В Вашингтоне намекают, что хотят навязать Тегерану новую сделку на двусторонней основе, охватывающую не только ядерную деятельность, но и ракетную программу и интервенции за рубежом.

Санкции болезненно ударили по иранской экономике, обвалили курс национальной валюты и отпугнули иностранных инвесторов.

В ответ Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с океаном. Через этот пролив перевозится пятая часть нефти, потребляемой в мире.