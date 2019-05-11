Сеэдер вновь избран председателем партии Isamaa

В конгрессе участвовали 486 членов партии. За Сеэдера проголосовало 392 человека, кандидатуру Иллимара Леппика фон Вирена поддержали 70 человек. Почетным председателем избран Тунне Келам, кандидатуру которого поддержали 446 человек, сообщили в Isamaa.