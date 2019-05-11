Сеэдер вновь избран председателем партии Isamaa

На прошедшем в субботу конгрессе председателем партии Isamaa вновь был избран Хелир-Валдор Сеэдер.
В конгрессе участвовали 486 членов партии. За Сеэдера проголосовало 392 человека, кандидатуру Иллимара Леппика фон Вирена поддержали 70 человек. Почетным председателем избран Тунне Келам, кандидатуру которого поддержали 446 человек, сообщили в Isamaa.
В правление партии избраны Урмас Рейнсалу, Рийна Солман, Тармо Круузимяэ, Андрес Луус, Прийт Сибул, Айвар Кокк, Андрес Метсоя, Марко Померантс, Хейки Хепнер, Свен Сестер, Сирле Розенфельдт, Марья-Лийза Вейзер, Эрик Сандла, Михкель Кюбар, Каспар Кокк, Харри Юхани Аалтонен, Тийт Салван, Анн Ряэмет, Арт Луйк и Райво Аэг.
Членами суда чести стали Аво Юпрус, Ян Трей, Юри Трей, Анне Ээнпалу, Эва-Лийза Лухаметс, Майе Лаврентьева, Ингрид Мюлинг, Сильви Оямуру и Хенрик Аавик. Членами ревизионной комиссии стали Рийна Китт, Андрус Сааре, Керт Карус, Пирет Маазик и Игорь Арно.