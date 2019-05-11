Террас: для свободного движения рабочей силы в ЕС нужна прочная внешняя граница

«Основные свободы Европы надежно обеспечены только в том случае, если люди доверяют Европе. Свободное движение лиц, в том числе рабочей силы, возможно только в том случае, если внешние границы Европы надежны. Это значит, что наша Европа защищает своих граждан. Наша Европа борется с незаконной миграцией», — сказал Террас.

«Сильное и успешное европейское экономическое пространство — одно из условий безопасности, поэтому она и для нас является важной политической целью. Наша Европа поддерживает свое сельское хозяйство и ценит жизнь в сельских регионах. Мы должны поддерживать развитие конкурентоспособной, устойчивой и экологичной европейской пищевой промышленности и сельского хозяйства. Мы должны, твердо стоя на земле, отстаивать интересы наших фермеров и жителей сельских регионов. Нужно инвестировать в сельскую жизнь, потому что Эстония — это не только Таллинн и несколько крупных городов. Поощрение жизни в сельских регионах должно быть для нас вопросом ценностей», — сказал Террас.

«Наша Европа в инновациях ориентируется на человека и вдохновляет молодое поколение сознательно выбирать в качестве профессии связанные с научно-исследовательской деятельностью отрасли. Мы должны прилагать усилия, чтобы переход на основанную на науке экономику не был просто лозунгом. Так же важно учитывать потребности рынка труда в политике образования. Я также твердо придерживаюсь мнения, что инвестиции в инновации и научные исследования повышают конкурентоспособность ЕС и создают новые, лучше окупаемые рабочие места», — сказал Террас.