Сб, 11.05.2019
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  • Фото: на злополучном перекрестке вновь произошла авария

Фото: на злополучном перекрестке вновь произошла авария

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На перекрестке улиц Лиллеору и Тарту произошла очередная авария.

ФОТО: Ulvar Vogt

Сегодня в Раквере на проблемном перекрестке произошла очередная авария, передает Virumaa Teataja.

Сегодня в Раквере на перекрестке улиц Лиллеору и Тарту столкнулись два легковых автомобиля.

Никто серьезно не пострадал. Перекресток, на котором произошла авария, считается одним из самых проблемных в городе - там постоянно происходят ДТП.

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