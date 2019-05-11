Фото: на злополучном перекрестке вновь произошла авария

Сегодня в Раквере на перекрестке улиц Лиллеору и Тарту столкнулись два легковых автомобиля.
Никто серьезно не пострадал. Перекресток, на котором произошла авария, считается одним из самых проблемных в городе - там постоянно происходят ДТП.
Сегодня в Раквере на проблемном перекрестке произошла очередная авария, передает Virumaa Teataja.
Сегодня в Раквере на перекрестке улиц Лиллеору и Тарту столкнулись два легковых автомобиля.
Никто серьезно не пострадал. Перекресток, на котором произошла авария, считается одним из самых проблемных в городе - там постоянно происходят ДТП.