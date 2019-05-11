Латыши разбили австрийцев, швейцарцы порезвились с итальянцами

Итальянцы не продержались и минуты: в одной из первых атак Кевин Фиала из "Миннесоты" распечатал ворота сборной Италии. Дальше уже пошло по накатанной: в первом периоде еще три шайбы, во втором - две, в третьем периоде - три. Фиала набрал 3+1 и стал лучшим бомбардиром ЧМ "прямо сейчас". Итальянцы, видимо, решили подготовиться к матчу с Норвегией и игра с заведомо более сильными швейцарцами в их планы "как разбиться в лепешку" и "где бы очков поднабрать" не входила.

Зато британцы попытались дать бой немцам и это почти получилось: немцы только в конце второго периода усилиями Зайдера смогли забросить первую шайбу. Британцы на 43-й минуте счет усилиями Хэммонда сравняли. Дальше уже все: опыт и класс, а главное "физика" немцев взяли свое: Элис и Драйзатль забили, а у британцев возможностей отыграться особо и не было. 3:1 Германия получает заслуженные три очка.

Дания и Франция определяли, кто продолжит борьбу со Словакией за выход в 1/4 финала. Хозяева ЧМ неожиданно грохнули американцев и теперь имеют фору в три очка над конкурентами. Ни Дания, ни Франция в погоню вклиниться пока не смогли: упорнейший поединок перетек в овертайм, а оттуда в буллиты, где датчане были успешнее: 5:4 - победа за скандинавами.