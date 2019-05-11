Сб, 11.05.2019
Министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот? Ханно Певкур

В Таллинне соберутся правые консерваторы из четырех стран
Названо место встречи

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Марин Ле Пен.

ФОТО: NICOLAS NICOLAS MESSYASZ/SIPA/SCANPIX

Во вторник в Доме Черноголовых в Таллинне пройдет предвыборное мероприятие правосторонних и националистических сил Эстонии, Финляндии, Дании и Франции.

Консервативная народная партия (EKRE) сообщила в социальных сетях, что это силы, представляющие суверенные национальные государства ЕС.

Эстонию на мероприятии будет представлять Яак Мадисон, «Истинных финнов» Олли Котро, Датскую народную партию евродепутат Андерс Вистисен, а из французских правых популистов — их лидер Марин Ле Пен.

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