В Таллинне соберутся правые консерваторы из четырех стран
Во вторник в Доме Черноголовых в Таллинне пройдет предвыборное мероприятие правосторонних и националистических сил Эстонии, Финляндии, Дании и Франции.
Консервативная народная партия (EKRE) сообщила в социальных сетях, что это силы, представляющие суверенные национальные государства ЕС.
Эстонию на мероприятии будет представлять Яак Мадисон, «Истинных финнов» Олли Котро, Датскую народную партию евродепутат Андерс Вистисен, а из французских правых популистов — их лидер Марин Ле Пен.