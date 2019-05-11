Сб, 11.05.2019
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Живущие в России эстонцы голосуют на выборах в Европарламент: активность низкая

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Посольство Эстонии в Москве.

ФОТО: Välisministeerium

Сегодня первые избиратели проголосовали на выборах депутатов Европарламента - участки открылись в посольствах и консульствах Эстонии за рубежом. Правда в Москве, как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", избиратели были не слишком активны, передает Rus.ERR.

Всего несколько человек пришли сегодня в консульский отдел посольства Эстонии в Москве, чтобы отдать свои голоса на выборах в Европарламент.

По словам дипломатов, низкая активность связана не только с тем, что многие зарубежные эстонцы голосуют по интернету. Многие, живя в России, просто не представляют себе, чем занимаются евродепутаты.

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