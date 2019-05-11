Живущие в России эстонцы голосуют на выборах в Европарламент: активность низкая

Всего несколько человек пришли сегодня в консульский отдел посольства Эстонии в Москве, чтобы отдать свои голоса на выборах в Европарламент.

По словам дипломатов, низкая активность связана не только с тем, что многие зарубежные эстонцы голосуют по интернету. Многие, живя в России, просто не представляют себе, чем занимаются евродепутаты.